Ljudmila Novak: Nekateri so užaljeni ali pa jezni

Ljudmila Novak , krščanska demokratka, verna od nekdaj. To ji pomeni zelo veliko, pove, zanjo je vera smerokaz, opora v politiki: "Ko so me najbolj udarjali, kritizirali, delali proti, sem si vedno rekla, saj je tudi Kristus delal samo dobro, pa so ga ljudje na koncu križali, kaj naj jaz pričakujem? Tudi mene ne bodo samo hvalili, jaz se moram samo truditi, da bom delala dobro." Tako je o odnosu do vere v intervjuju za 24UR Fokus odgovorila novinarju Mihi Drozgu , ko sta skupaj obiskala njen rojstni kraj, Zgornjo Velko. In govorila o politiki, nasprotnikih, skrajnežih, manipulacijah, desnici, demokraciji, pa tudi, če ji je žal, da je Novo Slovenijo prepustila mlajši generaciji, in – ali bo vnovič kandidirala za predsednico države?

Novakova je nakazala odmik od SDS s pozivom, naj si desnica ne meče polen pod noge, javno, pospremljeno z žvižgi, že pred petimi leti na zborovanju "V obrambo Slovenije". Zdaj, brezkompromisno s pismom."Ko se mi očita, da sem slaba kristjanka, ker kritiziram dejanja trenutnega predsednika slovenske vlade, se sprašujem, po kakšnih kriterijih ljudje pridejo do takšne sodbe in sklepov. Laganje, manipulacije, širjenje sovraštva in zla, namerne delitve, diskreditacije pod lažnimi profili in grožnje so manire, ki niso demokratične, še manj pa krščanske. / ... / Zelo me žalosti, da so mnogi kristjani del črede, ki naseda takšnim manipulacijam in slepo sledi nekomu, ki ni ne demokrat ne kristjan in tudi desnica ne, kvečjemu skrajni desničar."

In kaj jo je spodbudilo k temu zapisu? "Ko sem na lestvicah prišla na prvo mesto, so se napadi name začeli intenzivirati in ponavljale so se standardne laži, da sem Kučanova, Fajonkina ... In v nekem trenutku sem si pač rekla, dovolj je tega, tudi jaz bom napisala tisto, kar mislim, da je res. Nisem kritizirala vlade, ker mislim, da ima vlada v teh časih zelo zahtevno delo. Pač pa sem kritizirala manire, nesprejemljivo vedenje nekaterih strank, ki se poslužujejo raznih laži in manipulacij. To pa ni sprejemljivo."

V 90. letih je Ljudmila Novak postala članica Slovenskih krščanskih demokratov. Po razdoru in ustanovitvi Nove Slovenije leta 2000 pa se preselila v njihove vrste. Leto kasneje je zmagala na lokalnih volitvah v Moravčah, 2004 je bila izvoljena za evropsko poslanko. Pred 13 leti, ko je Nova Slovenija izpadla iz parlamenta in je Andrej Bajuk odstopil kot njen predsednik, je prevzela vodenje stranke. Leta 2011 se je Nova Slovenija pod njenim vodstvom vrnila v Državni zbor, vstopila v drugo Janševo vlado. Po padcu vlade zaradi poročila KPK pa – kot edina stranka, ki je ostala zvesta SDS – pristala v opoziciji. Leta 2017 je Ljudmila Novak neuspešno kandidirala za predsednico države. Leto kasneje je po več kot 10 letih predala tudi vodenje stranke.

Je stranko mlajši generaciji prepustila prehitro? Da takrat to še ni bil njen čas, pove tudi za Fokus. "Jaz sem vsekakor nameravala v nekem doglednem času to tudi storiti, morda po volitvah, pač razmere in okoliščine so bile takšne. Stranka je izbrala svojega predsednika, nisem ga jaz izbrala. Trudi se po najboljših močeh, vsi pri svojem delu delamo napake. Biti predsednik stranke ni enostavno."

Ob zadnjih napadih zdajšnji obrambni minister in podpredsednik vlade Ljudmile Novak ni odločno zaščitil. A Novakova Novo Slovenijo še vedno čuti kot svojo stranko, "nenazadnje sem se tudi zelo trudila in naredila vse, da se je stranka vrnila v slovenski parlament". O izstopu iz stranke ne razmišlja, bo pa vselej povedala, ko bo čutila, da nekaj ne gre prav in da mora kaj povedati.

Ljudmila Novak je v politiki že 20 let. Po šolanju na 1. gimnaziji Maribor in študiju na ljubljanski Filozofski fakulteti se je kot profesorica slovenskega in nemškega jezika najprej zaposlila v Srednješolskem centru Murska Sobota, kasneje je poučevala v dekliškem vzgajališču v Višnji Gori in Zavodu za usposabljanje invalidne mladine Kamnik.

Od selitve v Bruselj priljubljenost Ljudmile Novak vztrajno raste. Bo kandidirala za predsednico države?"Zaenkrat še nisem rekla zadnje besede, nimam pa želje po kandidaturi. Res pa je, da se veliko ljudi obrača name s to željo, naj še enkrat kandidiram."

Novakova niti ne izključuje slovesa po končanem mandatu evropske poslanke in 23 letih politike. Ne spreglejte, nocoj, v oddaji 24UR rubrike Fokus z Miho Drozgom in Ljudmilo Novak.