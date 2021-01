Madžarska, Orbanov režim

"Madžarska je država, kjer je ena stranka ugrabila državo in dominira nad njenimi javnimi institucijami, finančnimi sredstvi in mediji," pravi Zsuzsanna Szelenyi. Kako se spominja Orbana, kakšen je bil včasih in kako in zakaj je spremenil svojo politiko? Tudi o tem govori za Fokus.

V zadnjem času je Madžarska pod plazom kritik v mednarodni skupnosti zaradi poraznega stanja vladavine prava in demokracije pod Orbanovim vodstvom. Nocoj v rubriki 24UR Fokus analiziramo Orbanov režim in pot do njega. Kaj se lahko naučimo iz tega primera? Kakšni so nauki za druge države? Kakšna je bila Orbanova pot?

Madžarski politolog, analitik in vodja think tanka Policy Solutions Andras Biro-Nagy pojasnjuje, da so bile sanje o demokraciji na Madžarskem vezane na sanje o tem, da bo demokracija ljudem prinesla ekonomsko blaginjo, gospodarski razcvet. Ko je tu prišlo do razočaranja, je bila demokracija še posebej ranljiva. To deloma pojasni, zakaj je bil Orban tako uspešen pri ohranjanju podpore madžarskih volivcev, ko je razvijal svoj model iliberalne demokracije. Ta model v praksi pomeni, kot pravi Biro-Nagy: "Kar smo videli v zadnjih desetih letih, je to, da poskuša Orban uporabiti vso svojo moč, da doseže nadzor nad vsemi aspekti življenja na Madžarskem in hkrati, da eliminira vse nadzorne demokratične mehanizme."Te institucije, pojasnjuje, formalno sicer še vedno obstajajo, a ne delujejo tako, kot bi morale, saj jih je večina polna ljudi, zvestih stranki.

Zatiranje LGBT skupnosti in vsiljevanje skrajno konservativnega dojemanja spolov in družine je denimo visoko na agendi Fidesza. Tudi o tem bomo govorili nocoj v Fokusu in o izkoriščanju negativnih sentimentov do migrantov v politične namene. Tamas Bodoky, odgovorni urednik do režima kritičnega medija Atlatszo, pravi, da Orbanova vlada ustvarja svojo realnost, iz novinarjev in novinarstva pa je naredila sovražnike. In tako z njimi tudi ravnajo. Nekateri so se zaradi pritiskov že uklonili, nekateri so opustili novinarstvo, nekateri so se preselili iz Madžarske, tisti, ki vztrajajo pri neodvisnem novinarskem delu, pa so pogosto tarče vladne propagandne mašinerije.

Orbanova vlada ves čas stremi tudi k spreminjanju kolektivnega spomina in predrugačenju madžarske zgodovine, opozarja zgodovinar in nekdanji direktor Inštituta 1956, profesor Janos Rainer. Kako se na Madžarskem počutijo intelektualci? Kaj se dogaja z njimi? Tudi z Rainerjem se je za 24ur Fokus pogovarjala novinarka Tea Šentjurc. Celoten Fokus bo na sporedu nocoj v oddaji 24UR na POP TV. Kako je prišlo do sedanjega stanja, kakšna je danes madžarska družba in država, kaj vse je prispevalo, da je stanje takšno, kakršno je ...