'Majhen korak za človeka, velik skok za človeštvo!'

Dr. Tomaž Zwitter, ugledni profesor astronomije, astrofizike in kozmologije, pripoveduje, kako je bil že takrat "popolnoma preč" zaradi pristanka na Luni. "Glavna ideja izstrelitve je to, da zelo hitro pridobite zelo veliko hitrost, pridobiti morate 7,8 km/s, to je ogromna brzina ... skoraj 30-kratna hitrost zvoka in to morate pridobiti v primeru Apolla 11 v dvanajstih minutah," razlaga profesor Zwitter.

Nocoj boste v rubriki 24ur Fokus videli, kakšna je bila pot Apolla 11 in astronavtov, zakaj je bil ta dosežek v tistih časih tako monumentalen, videli boste, kako so o njem poročali tudi mediji v Sloveniji, kakšna je bila zgodovina poletov pred tem, pa tudi to, kaj ugotavljajo slovenski znanstveniki, ki preučujejo prilagajanje človeka na breztežnost. Izvedeli boste, kakšna so predvidevanja za prihodnost, koliko kamnin so astronavti prinesli z Lune in kje so v Sloveniji smučali nekateri kasnejši ameriški astronavti.

Zgodovinska, znanstvena, tudi politična dejstva ob "koraku", ki je na nek način spremenil ves svet. Videli boste tudi poskus, s katerim običajno znanstveniki odgovarjajo teoretikom zarote in skeptikom - "kako je torej mogoče, da je zastava plapolala?"

Fascinacija človeka z Luno je dolga. Dr. Andreja Gomboc, ugledna astrofizičarka za Fokus: "To je res izjemno, da nam je to uspelo pred petdesetimi leti." Neil Armstrong in Buzz Aldrin sta na površju Lune preživela dve uri in pol, postavljala sta različne instrumente ... nabirala vzorce kamnin, med drugim pripoveduje Gomboceva.

Pot na Luno - od znanosti do popkulture, od zgodovine do prihodnosti. Za sodelovanje v Fokusu se zahvaljjemo vsem znanstvenikom in drugim sogovornikom, s pomočjo katerih je novinar Adi Omerovićobudil in razložil ta monumentalni dogodek, za nasvete in pomoč pa še posebej profesorju Andreju Guštinu, vodji tekmovanj iz astronomije, ki mlade iz Slovenije vodi tudi na mednarodno olimpijado iz astronomije in astrofizike.

Ne zamudite 24ur Fokus nocoj!