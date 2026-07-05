Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Fokus

Med praznovanjem in kritiko, med ideali in resničnostjo

New York, 05. 07. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 3

Avtor:
Tadeja Lampret
Otvoritev praznovanj ob 250. obletnici ZDA

4. julij je v Združenih državah Amerike vsako leto pomemben dan. Američani z ognjemeti, paradami, pikniki in druženjem praznujejo dan neodvisnosti. Letos ima praznik še poseben pomen, saj gre za 250. obletnico samostojnosti, ki je hkrati tudi priložnost za razmislek o poti, ki jo je država prehodila od svoje ustanovitve.

Za rubriko 24UR Fokus smo bili v zgodovinski Philadelphiji, kjer je bila leta 1776 podpisana Deklaracija neodvisnosti, 13 kolonij je razglasilo samostojnost in se odcepilo od Britanskega imperija, kasneje je bila v Philadelphiji sprejeta tudi ustava. Številni Američani želijo z ogledom znamenitosti v starem delu mesta podoživeti rojstvo danes najmočnejše države na svetu. Mnogi so nam povedali, da še vedno verjamejo v ideale, na katerih naj bi temeljila država, predvsem v svobodo in enakost, v zamisel, da je s trdim delom mogoče doseči vse. Drugi opozarjajo, da Amerika nikoli ni presegla razkola med ideali in resničnostjo, da se ne strinjajo s smerjo, v katero gre država, hkrati pa so še vedno ponosni Američani. Toda, kot kažejo številne javnomnenjske raziskave, ki so jih v dneh pred obletnico opravili različni mediji, so Američani na sploh vse manj zadovoljni, značilni optimizem vse bolj zamenjujeta pesimizem in kritičnost do razmer v državi.

Amerika ob svojem 250. rojstnem dnevu kaže več obrazov, Američani pa so vse bolj kritični do razmer v državi.

Vse več neenakosti

Pri tem imajo veliko vlogo gospodarske razmere. Borze in dobički velikih podjetij kažejo sliko cvetočega gospodarstva, peščica najbogatejših bogati kot še nikoli poprej. Medtem pa večina Američanov ob naraščanju življenjskih stroškov živi slabše. Vse večja težava v državi, ki sicer spodbuja individualizem in je precej strpna tudi do revščine, tako postaja naraščajoča neenakost. Kljub temu je mit o ameriških sanjah, ki obljubljajo, da trdo delo prinese boljše življenje, še vedno živ. Ob tem pa ankete potrjujejo, da Američani niso zadovoljni z Donaldom Trumpom in njegovimi ukrepi na področju gospodarstva; predvolilne obljube o nižji inflaciji in boljšem življenju za vse so bile ključne za njegovo zmago na volitvah, a jih ni uresničil.

Je pa šel predsednik za mnoge predaleč pri izpolnjevanju obljub o ostri priseljenski politiki; zaradi neurejenosti področja so sicer tudi mnogi demokrati podpirali strožje ukrepe. Toda zdi se, da so množične deportacije in brutalne akcije agentov ICE v ameriških soseskah, ki so pogosto videti kot vojaške operacije, za mnoge preveč. Kritike so se še poglobile, ko so med protesti in poskusi zaščite priseljencev agenti ICE v Minnesoti ustrelili dva ameriška državljana. Odnos do priseljencev je bil sicer v državi priseljencev, kar Amerika v svojem bistvu je, vedno zapleten. V zanimivem newyorškem Tenement Museum smo si za Fokus ogledali, kako so priseljenci v majhnih stanovanjih živeli včasih. Kdor bo muzej obiskal, bo lahko slišal zanimive zgodbe različnih družin, ki so v stavbi na Orchard Street začenjale svoje ameriško življenje.

Trdno jedro podpore

"Sredi Pete avenije lahko nekoga ustrelim, pa še vedno ne bom izgubil podpornikov." To je že pred desetletjem izjavil Donald Trump in se le malo motil. Nekaj pristašev – predvsem tistih bolj neodvisnih, priseljencev in mladih – je v tem mandatu sicer že izgubil, tudi zaradi napada na Iran. A jedro podpornikov ostaja trdno in v to smo se prepričali na Trumpovem shodu v Washingtonu.

Tadeja Lampret
Tadeja Lampret
FOTO: Fokus

Najboljši predsednik v zgodovini, svetu je prinesel mir, vsi so proti njemu, so v naš mikrofon enoglasno zatrjevali sogovorniki. Na drugi strani pa so glasni očitki, da si je Trump tudi ob 250. rojstnem dnevu države prisvojil glavno vlogo in da slovesnosti niso namenjene vsem Američanom. Pa tudi, da osrednja prireditev, Veliki ameriški sejem na National Mallu, ni videti prav praznično. V to smo se prepričali tudi sami. Obiskovalcev ni veliko, vroči paviljoni, ki naj bi predstavljali ameriške dosežke in zvezne države (vse sploh niso želele sodelovati), so precej nedomiselni, cene napitkov in prigrizkov so zasoljene. Zagotovo pa je vse videti lepše med vožnjo z glavno znamenitostjo, to je panoramsko kolo, ki ponuja edinstven pogled na Washington. Ki je z Belo hišo še vedno središče svetovne politike, pa čeprav se Amerika v zadnjem času največ ukvarja sama s seboj.

ZDA obletnica trump

'Lažje bi se odpovedal poklicu kot pa družini'

24ur.com Dan neodvisnosti v ZDA obeležili množični strelski napadi
24ur.com Trump bo 80. rojstni dan proslavil z borilnim spektaklom pred Belo hišo
24ur.com ZDA praznujejo, Putin v čestitki Trumpu o jedrskem orožju
24ur.com 'Danes praznuje srce našega naroda. Danes praznuje Slovenija'
24ur.com Dan neodvisnosti v ZDA znova minil v luči zvezdniške zabave
24ur.com Dan državnosti znanim obrazom pomeni veliko: Ponosni smo, da smo Slovenci
24ur.com Nov državni praznik v Afganistanu: dan, ko je odšel zadnji ameriški vojak
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo navijač
05. 07. 2026 08.54
Drzava, kjer je glavni temelj extremna denarna goljufija !!!! Zaradi te trpi cel svet.
Odgovori
0 0
Patriot79
05. 07. 2026 09.02
Trpiš mogoče ti, meni je fletno....
Odgovori
0 0
scipio
05. 07. 2026 08.47
Edina držsva, ki lahko uniči Ameriko, je ona sama. Amerika pa je tudi država, ki je na dobri poti...da prav to stori.
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
To je hrvaška pevka povedala o svojem očetu
Nutricionisti razkrivajo, kaj vedno vzamejo s seboj na bazen
Nutricionisti razkrivajo, kaj vedno vzamejo s seboj na bazen
Odlična poletna sladica za otroke: Nutelline lučke iz samo dveh sestavin
Odlična poletna sladica za otroke: Nutelline lučke iz samo dveh sestavin
Nečak Michaela Jacksona o vlogi, ki mu je spremenila življenje
Nečak Michaela Jacksona o vlogi, ki mu je spremenila življenje
zadovoljna
Portal
Skriti raj med klifi: plaža na Kreti, ki jemlje dih, a ni za vsakogar
Tedenski horoskop: Leve čaka premik v ljubezni, škorpijone pa strastna noč
Tedenski horoskop: Leve čaka premik v ljubezni, škorpijone pa strastna noč
Dnevni horoskop: Biki bodo naredili nekaj zase, vodnarji bodo razprli svoja krila
Dnevni horoskop: Biki bodo naredili nekaj zase, vodnarji bodo razprli svoja krila
Ikonični bikini: 80 let modnega kosa, ki je zaznamoval zgodovino
Ikonični bikini: 80 let modnega kosa, ki je zaznamoval zgodovino
vizita
Portal
Kaj nutricionisti priporočajo za zajtrk? Pravijo, da je to najboljša izbira
Vaginalna kandidiaza: vzroki, simptomi in zdravljenje vnetja
Vaginalna kandidiaza: vzroki, simptomi in zdravljenje vnetja
Zakaj lahko pik komarja sproži močno alergijsko reakcijo?
Zakaj lahko pik komarja sproži močno alergijsko reakcijo?
Upočasnite staranje možganov: navade, ki so vaše zaveznice
Upočasnite staranje možganov: navade, ki so vaše zaveznice
cekin
Portal
Zakaj mladi danes zaslužijo več kot milenijci?
Za tri horoskopska znamenja prihajajo leta finančnega uspeha
Za tri horoskopska znamenja prihajajo leta finančnega uspeha
Oporoka: zakaj jo večina napiše prepozno
Oporoka: zakaj jo večina napiše prepozno
Iz šolske prepovedi v milijonski posel: ideja dveh mam osvojila svet
Iz šolske prepovedi v milijonski posel: ideja dveh mam osvojila svet
moskisvet
Portal
Je preveč seksi za volan? Padla na vozniškem, ker naj bi bila "preveč privlačna"
Kineziolog svetuje, kako pivski trebuh spremeniti v mišice - ne nasedajte najpogostejši zmoti
Kineziolog svetuje, kako pivski trebuh spremeniti v mišice - ne nasedajte najpogostejši zmoti
Neverjetno: osem držav in dve celini za ceno ene večerje
Neverjetno: osem držav in dve celini za ceno ene večerje
7 dni sta jedla samo jajca: kaj se je zgodilo s telesom
7 dni sta jedla samo jajca: kaj se je zgodilo s telesom
dominvrt
Portal
Ko lastovke izberejo vaš dom: kako preprečiti škodo
Spremenite dom v mediteransko oazo: 3 preprosti nasveti za udobje
Spremenite dom v mediteransko oazo: 3 preprosti nasveti za udobje
Jogurt na vrtu: naravni trik, ki lahko okrepi vaše rastline
Jogurt na vrtu: naravni trik, ki lahko okrepi vaše rastline
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
okusno
Portal
Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu
3 poletne torte brez peke, ki bodo zvezda vsakega druženja
3 poletne torte brez peke, ki bodo zvezda vsakega druženja
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
Brez strojčka in z malo sestavinami: kremasti domači sladoledi v nekaj minutah
Brez strojčka in z malo sestavinami: kremasti domači sladoledi v nekaj minutah
voyo
Portal
Tartinijev ključ
Intervju z Madonno
Intervju z Madonno
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
Truplo
Truplo
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763