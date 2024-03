Misijonarji iz tujine – rešitev za pomanjkanje duhovnikov

Zadnji od trojice mladih misijonarjev je med salezijance v Slovenijo prišel 27-letni Shivraj Bhuriya. "Na začetku sem se počutil, kot da ne sodim sem. Res nisem razumel ničesar, kaj se dogaja okoli mene, kako teče čas, kako tečejo dnevi, meseci," pripoveduje. "Toda sčasoma so se ljudje začeli pogovarjati z mano. In jezik je res najpomembnejši, da se povežeš z ljudmi, da razumeš ljudi. Zdaj počasi že čutim, da je to moj dom."

Septembra 2022, po dolgotrajnih zapletih z vizo, je iz Vietnama pripotoval 34-letni Vinko Le Thanh Trung. "Ko sem slišal, da me bodo poslali v Slovenijo, sem se vprašal, kje je Slovenija. Vprašal sem moje sobrate, pa tudi niso vedeli. Vse okoli mene je bilo novo, kultura, hrana, ljudje, vse. Zato me je bilo zelo strah," se spominja danes.

Od oktobra 2021 pa je ljubljanski Rakovnik, kjer salezijanci delujejo že več kot 120 let, dom tudi 30-letnemu Cyprianu Mbaziiri. "Ko sem prišel, sem takoj začel hoditi na tečaj slovenščine, ker nisem nič znal. Tukaj pa sem srečal eno skupnost, ki sprejme. Zelo dobro so me sprejeli salezijanci, župljani, mladi na Rakovniku."

Cyprian, Vinko in Shivraj so se za duhovniški poklic odločili že v svojih domovinah, kjer so se pridružili redovni skupnosti don Boskovih salezijancev. Tam so izpovedali prve redovne zaobljube, stopili na pot redovniškega poklica in zelo hitro zaslišali tudi misijonarski klic. A kam jih bodo napotili, je bila vse do zadnjega neznanka. "V bistvu nisem imel nobene izbire, kam bom šel," pripoveduje Shivraj. "Ko sem rekel, da bi rad postal misijonar, sem bil pripravljen na to, da me pošljejo kamor koli." Cyprian pa dodaja: "Jaz sem rekel, da bi šel v Južno Ameriko. Ampak ti lahko poveš svoje mnenje, odločiš se pa ne. Zato so do zadnjega ti strahovi, kam bom šel, morda v Sirijo."

Da so prišli prav v Slovenijo, nikakor ni naključje. Kot razkriva poročilo Katoliške cerkve za leto 2023, je duhovnikov pri nas vse manj. Leta 2012 jih je bilo 1087, desetletje kasneje 948. Pada tudi število novomašnikov, lani so bili trije, predlani štirje, leta 1973 pa kar 56. Vse manj je tudi redovnic in redovnikov, vse več župnij je brez rednega duhovnika. In vseh teh težav, pojasnjuje Alojzij Dobravec, vzgojitelj salezijanskih bogoslovcev, so se salezijanci lotili načrtno. "Šli smo vprašat tja, kamor so nekoč odhajali naši sobratje salezijanci kot misijonarji, v Indijo, v Afriko, v Vietnam in tako naprej. In res, proti pričakovanju smo dobili mlade fante, salezijance prav iz teh držav, iz Indije, Vietnama, Afrike."

Kako pa mladi redovniki preživljajo dneve pod ljubljanskim Golovcem? Na kaj so se v Sloveniji najtežje navadili? Kako so jih sprejeli župljani, mladi? Lahko že kmalu pričakujemo nove misijonarje iz tujine? Tudi o tem v nocojšnji rubriki 24UR Fokus.