'Na ulici preživiš samo, če si pijan ali pa zadet'

42-letna Klavdija sodi med bolj znane obraze ljubljanskih ulic, je ena tistih ljudi, ki se preprosto vtisnejo v spomin. Ima markanten obraz, iskriv pogled borke, ki je preživela in premagala marsikaj: udarce, nasilje, poniževanje in odvisnost. Pogovarjali sva se v namestitveni enoti, ki jo je dobila prek Društva Kralji ulice. V njej živi s štiriletnim sinom Liamom , ki je njen tretji otrok. Prvo hčerko Leo je izgubila, sina Luko je dala v posvojitev. "Če ne bi bilo Kraljev, tudi tega otroka ne bi imela pri sebi," priznava. Tri leta je živela na ulici: "Če ne bi bilo droge, ulice ne bi preživela."

Gašper je star 38 let. Prihaja z Vrhnike, živi v namestitveni enoti v ljubljanski Šiški, ima službo za določen čas. V mladih letih, v začetku srednje šole, je zapadel v droge. 15 let kasneje, ko se je razšel s partnerko, ga je odvisnost od opiatov pripeljala do brezdomstva. Za preživetje je prodajal časopis Kralji ulice, spal je v podhodih in pod mostovi. To, da ima streho nad glavo, mu pomeni ogromno. To je osnova, da življenje obrneš v drugo smer, pravi.