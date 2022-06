Na vrhuncu priljubljenosti doživel prosti pad v temino, se pobral in vrnil močnejši kot kdaj koli

Za 24ur Fokus je Jurij Zrnec spregovoril o vsem: legendarnih Viktorjih, ki so ga leta 2004 izstrelili v medijsko orbito, o Naši mali kliniki in prijateljstvu z velikim Jernejem Šugmanom. Prav tako je povedal o televizijskem šovu, ki je postavil nov mejnik, o imitacijah, ki se jih še danes spomnimo vsi, in o ceni, ki jo je plačal zaradi brutalnih urnikov in slabe skrbi zase. Pojasnil je, kako je šlo vse narobe in kako se je pobral ter vrnil močnejši.