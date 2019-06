Nadzor nad delom policije

Prvi nadzor mobilnih kriminalističnih oddelkov na štirih policijskih upravah – v Murski Soboti, Kranju, Novem mestu in Kopru – so predstavniki ministrstva za notranje zadeve opravili septembra in oktobra 2017. Pregledali so 33 naključno izbranih primerov, v katerih so kriminalisti intenzivno posegli v človekove pravice. Nepravilnosti so ugotovili v kar 27 primerih. Leto dni po prvem nadzoru, novembra in decembra 2018, je ministrstvo še enkrat preverilo delovanje mobilnih kriminalističnih oddelkov. Pregledali so 27 novih primerov, nepravilnosti so ugotovili pri prav vseh.

Poročili o nadzorih nad t. i. mobilnimi kriminalističnimi oddelki je pridobil Neodvisni medij za preiskovalno novinarstvo Pod Črto. Poročili med drugim opozarjata na neupravičeno vklepanje oseb, ki niso osumljenci kaznivih dejanj, samovoljno sledenje, neupravičene odvzeme prostosti, pomanjkljivo dokumentacijo. To je nekaj nepravilnosti, ki so jih ugotovili nadzorniki ministrstva. Policija trdi, da gre za manjše nepravilnosti oziroma "napake, ki so se zgodile pravzaprav največkrat zaradi površnosti, zaradi hitrosti in tako naprej".