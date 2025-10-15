Svetli način
Nagrada za 'Laž ali statistika?'

Ljubljana, 15. 10. 2025 16.32 | Posodobljeno pred 23 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
24ur.com
Komentarji
1

Znate ločiti med lažjo in statistiko? Imate občutek, da vas kdo s številkami vleče za nos? Koliko sploh razumemo osnovne statistične pojme? S temi vprašanji se je ukvarjala letošnja prejemnica priznanja za odličnost poročanja v medijih Sledilnik 2025 Tea Šentjurc. Če si še niste ogledali 24UR Fokus Laž ali statistika, imate ponovno priložnost, povezavo pa najdete v članku.

Tea Šentjurc z nagrado Sledilnik
Tea Šentjurc z nagrado Sledilnik FOTO: POP TV

"Ali frizura vpliva na to, kolikšno napitnino bo dobila natakarica? Ali psi res živijo dlje, če spijo z nami v postelji? Zagotovo ste na družbenih omrežjih že naleteli na takšne ali podobne domnevne raziskave, ki ne zdržijo znanstvene presoje. Ali pa ste zaradi lastnega občutka podvomili v kakšne podatke, recimo da je inflacija manj kot tri odstotke ali povprečna plača več kot 2500 evrov. Pa vendar ta podatka držita, ju je pa treba pravilno razumeti." To je napoved prispevka naše novinarke Tee Šentjurc, ki je s 24UR Fokusom o statistiki zbudila veliko zanimanja oziroma pozornosti med gledalci, saj se je teme, ki jo povezujemo z matematiko in številkami, lotila na povsem življenjski način.

Pritegnila je tudi pozornost strokovne javnosti, saj ji je Statistično društvo Slovenije prav za ta prispevek podelilo Sledilnik, priznanje za odličnost poročanja v medijih za leto 2025. Statistična pismenost je v času, ko nam je obilica podatkov na voljo ves čas in povsod, bolj nujna kot kdajkoli prej. "Ključno je, da imamo neko distanco do tega, kar slišimo, in da vemo, da niso vsi viri kredibilni, da lahko pravzaprav že vsakdo naredi svojo raziskavo," je že za 24UR Fokus povedala predsednica Statističnega društva in profesorica psihologije dr. Vanja Ida Erčulj, ki je Tei nagrado tudi podelila.

Novinarka Tea Šentjurc je letošnja prejemnica priznanja za odličnost poročanja v medijih Sledilnik. Statistično društvo ji je priznanje podelilo za pripravo prispevka Laž ali statistika? – 24UR Fokus o nujnosti statistične pismenosti v vsakdanjem življenju.

Odmevni Fokus o statistiki si lahko pogledate tukaj:

Blejčevo priznanje je Statistično društvo podelilo Andreju Flajsu za odlično strokovno delo na področju uradne statistike. Priznanje Klemna Pavliča pa dvema obetavnima mladima statistikoma za samoiniciativnost in nadpovprečne dosežke pri študiju, Boru Vratanarju in Janezu Bijcu.

