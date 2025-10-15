Nagrada za 'Laž ali statistika?'

"Ali frizura vpliva na to, kolikšno napitnino bo dobila natakarica? Ali psi res živijo dlje, če spijo z nami v postelji? Zagotovo ste na družbenih omrežjih že naleteli na takšne ali podobne domnevne raziskave, ki ne zdržijo znanstvene presoje. Ali pa ste zaradi lastnega občutka podvomili v kakšne podatke, recimo da je inflacija manj kot tri odstotke ali povprečna plača več kot 2500 evrov. Pa vendar ta podatka držita, ju je pa treba pravilno razumeti." To je napoved prispevka naše novinarke Tee Šentjurc, ki je s 24UR Fokusom o statistiki zbudila veliko zanimanja oziroma pozornosti med gledalci, saj se je teme, ki jo povezujemo z matematiko in številkami, lotila na povsem življenjski način.

Pritegnila je tudi pozornost strokovne javnosti, saj ji je Statistično društvo Slovenije prav za ta prispevek podelilo Sledilnik, priznanje za odličnost poročanja v medijih za leto 2025. Statistična pismenost je v času, ko nam je obilica podatkov na voljo ves čas in povsod, bolj nujna kot kdajkoli prej. "Ključno je, da imamo neko distanco do tega, kar slišimo, in da vemo, da niso vsi viri kredibilni, da lahko pravzaprav že vsakdo naredi svojo raziskavo," je že za 24UR Fokus povedala predsednica Statističnega društva in profesorica psihologije dr. Vanja Ida Erčulj, ki je Tei nagrado tudi podelila.