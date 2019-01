'Najlepši je bil tisti dan, ko nisi potreboval ničesar'

Kdo je Uroš Ahčan, kako razmišlja o razvoju kirurgije in kako razmišlja širše - o slovenskem zdravstvenem sistemu, o tem, za kaj si je vredno prizadevati, o tem, zakaj ostaja - kljub ponudbam iz tujine - v Sloveniji? In tudi, kako razmišlja širše o življenju in svetu - o odpovedovanju, željah in dosežkih, o tem, kaj je res pomembno ... O vsem tem se je z njim pogovarjala novinarka Maja Sodja. Celoten portret in intervju s tem vrhunskim slovenskim strokovnjakom si lahko ogledate nocoj v rubriki 24UR Fokus v oddaji 24UR.

Ahčan poudarja pomen ekipe in učiteljev. "Učitelji so kot kiparji, ki oblikujejo mladega človeka, ki je kot mehka glina, v neko strukturo, ki ima svoj sijaj in pomen."

Ob tem, ko Maji Sodja razlaga, zakaj se ni odločil za odhod v tujino, med drugim pove tudi: "Ko narediš konec leta pregled, kateri dan je bil najlepši, je to dan, ko nisi potreboval nič denarja, bil si na soncu, ob morju, ujel si ribo, jo spekel, vzel paradižnik z vrta in jedel. To je privilegij, ki ga najbrž nima niti angleška kraljica ..."

Ahčan je zagovornik javnega zdravstva, vsi morajo imeti enak dostop do zdravnikov. A je hkrati oster kritik slovenske zdravstvene politike, ki tega ne dela dobro. V Fokusu nocoj tudi o tem, kaj in kako bi lahko spremenili na bolje.