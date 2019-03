'Najprej pomisliš: to bi lahko bil moj otrok'

Zgodbe, ki jih vidijo v sedanjem času na različnih delih sveta, so Zdravniki brez meja iz različnih delov Evrope in sveta povedali za nocojšnji 24UR Fokus. Cordula Haeffner, ki od oktobra lani dela na Lezbosu, v manjši bolnišnici tik ob begunskem kampu Moria. Razmere v taborišču so katastrofalne, zato je pred časom pisala odhajajoči nemški kanclerki Merklovi. "Si lahko predstavljate novorojenčka, ki živi v šotoru v zimskih temperaturah?" je med drugim zapisala. Z njo in z nekaterimi njenimi kolegi, ki delujejo pod okriljem Zdravnikov brez meja drugod po svetu, se je o razmerah, humanitarnih katastrofah, življenju v vojnah ... pogovarjal novinar Miha Drozg. Marcus Bachmannv Fokusu opozarja: "Reševanje življenj ne sme biti kriminalizirano, reševanje življenj ne sme biti zločin."

O misijah in delu je pripovedovala tudi Mateja Stare, operacijska medicinska sestra, zaposlena na Kirurški kliniki ljubljanskega kliničnega centra, ki je že pomagala v Gazi, Južnem Sudanu, Afganistanu, Libiji in Siriji. Želim nekaj izboljšati, pravi. Organizaciji Zdravniki brez meja se je pridružila pred osmimi leti. Od tedaj – med svojim prostim časom, plačanim ali neplačanim dopustom – vsako leto dela na misijah.

V Gazi je med izraelskim obstreljevanjem pomagala pri operacijah poškodovanih otrok. V Južnem Sudanu, državi, kjer ob porodu umre vsaka dvajseta ženska, je skrbela za nosečnice, porodnice, novorojenčke. Odpravljali so tudi posledice zdravljenja plemenskih vračev. Na jugu Afganistana je delala v porodnišnici. V Siriji – nedaleč od frontne črte – 11 tednov kot nadzorna operacijska medicinska sestra sodelovala pri najtežjih operacijah, poškodbah strelnih ran, eksplozij. Tako kot drugi iz organizacije pripoveduje o tem, kar je videla. In ne skriva, da je ob tem tudi sama pretresena: "Glejte, ko zagledate otroka brez obeh spodnjih okončin, to ... najprej pomisliš, da je lahko to tvoj otrok, da se ti lahko zgodi to, ampak rečeš; hvala bogu živim v Sloveniji, kjer kaj takega praktično ni mogoče. Ampak ... ti moraš razmišljati profesionalno. Narediti svoje, kar je za narediti, govorim kirurško, potem pa šele naprej lahko pride. In da jokaš, je nekaj normalnega, smo ljudje, tudi mi smo ljudje."

Zgodbe, situacije, razmere v današnjem svetu in današnjem času. Trpljenje, ki bi se ga dalo preprečiti ... Zgodbe, ki morajo biti slišane ... nocoj v 24UR Fokus. V letu 2017 so Zdravniki brez meja oskrbeli več kot 10 milijonov ljudi, bolnišnično so jih zdravili 750 tisoč, pomagali pri 300 tisoč porodih, 18 tisoč ljudi so zdravili zaradi spolnega nasilja ... Za mnoge po svetu so Zdravniki brez meja edina pomoč, ki jo dobijo. Zato mnogim vračajo vero v človečnost.

Ob tem pa tudi celotna zgodba o organizaciji Zdravniki brez meja, zgodovini, načinu delovanja, dogodkih – tudi aferi – v njej ...