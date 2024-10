Napovedi novih strank: 'Na koncu vas bo za enega fička'

Najbolj opazno in odmevno se je za zdaj, po četrt stoletja lojalnosti in zvestobe SDS, na samostojno pot podal Anže Logar. Nobeno presenečenje, je prepričan dolgoletni vidni član stranke, nekdanji SDS-ov poslanec in minister Vinko Gorenak. "To je bilo pravzaprav pričakovano že na dan volitev, ko je izgubil volitve za predsednika republike. Takrat je imel dve poti. Ena je bila, da naredi stranko. Druga je bila ta, da zamenja Janšo. Skratka pričakovano."

In kje lahko Anže Logar išče morebitne volivce? Direktorica Mediane Janja Božič Marolt pojasnjuje, da povsod malo. "Dosedanje naše raziskave in analize podatkov kažejo, da ne sega samo po SDS-ovih volivcih, čeravno tudi, in ne samo po NSi-jevih, čeravno tudi. Pač pa zaenkrat tudi po javnomnenjskih podpornikih Gibanja Svoboda. Se pravi, on se zares umešča nekje v desno sredino."

Toda v segmentu volivcev, ki jih nagovarja Logar, bo – kot kaže – precejšnja gneča. Ob SDS sta tu že tudi NSi in sicer notranje razklana SLS. Pa še Pavel Rupar, Peter Gregorčič, predsednik Državnega sveta Marko Lotrič. A da bi morebitna predvolilna desna koalicija lahko ogrozila prevlado SDS, Gorenak ne pričakuje. "Da bi nastala neka desna sredina, ki bi dobila večino in zraven ne bi bilo SDS, v to močno dvomim. SDS je dobila 16, 17 odstotkov v času, ko je bil Janša v zaporu. Kaj šele zdaj, ko smo vendarle tudi na zadnjih volitvah bili pri 23, 24 odstotkih."

Občutni premiki se medtem dogajajo tudi na levi sredini. O stranki oziroma povezovanju razmišlja Vladimir Prebilič, glave stikata Levica in Vesna, znova se dviga DeSUS, tokrat z Vladom Dimovskim. Na politični parket se po kratkem političnem pokoju vrača tudi Karl Erjavec. "Ne vem, če nismo od njega že vsega slišali, kar bi lahko slišali," je neposreden Andrej Šter, ki je zadnjih 14 let vodil konzularni sektor zunanjega ministrstva.

Zgodovina tako imenovanih novih političnih projektov je sicer dolga in pestra. A uspehu novonastalih strank in vstopu na parlamentarni politični parket je pogosto sledil hiter padec. "Vsakogar, kot tistega novega zmagovalca na belem konju, obdajo isti ljudje z istim znanjem, z istimi izkušnjami. Žal je tudi usoda zelo podobna," je neposreden Šter. "Izginejo v nepovrat, ampak na koncu kot en feniks iz pepela spet nekaj vstane."

Gre po tej poti tudi Gibanje Svoboda? "Bolj kot se bodo približevale volitve, bolj bo v poslanski skupini Gibanja Svoboda prišlo do različnih frakcij," je prepričan Gorenak. "Ampak rezultat je jasen že vnaprej. Jaz sem v času Jankovića in potem v parlamentu velikokrat govoril in sem rekel, poglejte gospodje, saj po volitvah vas bo za enega fičkota. Teh zdaj bo malo več, teh bo za en kombi."

Kaj si torej lahko obetajo novinci na parlamentarnem parketu? Lahko že znan recept prinese drugačen rezultat? Tudi o tem nocoj v rubriki 24UR Fokus.