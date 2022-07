Narava, rekreacija in druženje nič več samo za elito

Prvič sem na golf prišla malce zaskrbljena, ker nisem vedela, kako bi morala biti oblečena. Pa me je učitelj golfa Aleš Gregorič hitro potolažil, da večinoma vsi, ki pridejo prvič, pridejo tako oblečeni: v jeansu, majici in supergah. Jeans sicer ni zaželen, kar kasneje igralci tako ali tako sami ugotovijo, ker ni praktičen. Športna oblačila, sproščena, to je to. Stroga pravila oblačenja namreč veljajo samo še na nekaterih bolj ekskluzivnih igriščih.

In tudi to, da sem prišla brez svoje opreme, je povsem običajno. Opremo si najprej sposodimo, imajo jo na vseh igriščih, ko pa ugotovimo, da je to šport za nas in kakšna oprema nam ustreza, pa je čas za nakup. Rabljeno in povsem spodobno opremo, torej palice in vse ostalo, lahko dobimo že za 200 do 300 evrov. In kot pri vsaki dejavnosti ali športu, če želite, lahko zapravite ogromno. Ni pa nujno.

Ne moremo kar tako sami vkorakati na igrišče z 18 luknjami. Najprej moramo osvojiti določene veščine in pravila ter opraviti določeno število ur vadbe. Temu se je še nedavno reklo, da opraviš izpit.