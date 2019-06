Naše telo je narejeno za gibanje, ne za sedenje

Če veliko sedimo v službi, mišice oslabijo in se skrajšajo, drža ni več pokončna ... zato je nujno, da sedenje zmanjšamo na najmanjšo možno mero, ga vsaj pogosto prekinjamo z gibanjem in delamo kompenzacijske vaje.

Ravno tako, kot je pomembno, da se gibamo in se ukvarjamo s športom, je pomembno tudi to, da se ukvarjamo s pravim športom, takšnim, ki je primeren za nas. In da ga izvajamo pravilno. Po priporočilih svetovne zdravstvene organizacije potrebujemo za pozitiven vpliv na zdravje vsaj 150 minut zmerne telesne aktivnosti in 75 minut visokointenzivne vadbe na teden.

O vseh teh vprašanjih bomo govorili ta konec tedna v dvojnem 24ur Fokus, ki bo na sporedu v oddaji 24ur v soboto in nedeljo zvečer. Na tržišču je ogromno ponudbe, mnogi ne znajo izbrati, kaj je najbolj primerna vadba zanje. Boot-camp, body-attack, joga, pilates, fitnes, plavanje, res številne različne skupinske in individualne vadbe ...

Kakšne so najpogostejše napake, ki jih delamo pri izbiri vadb? Kakšne so najpogostejše napake pri teku?

En ekstrem je sedeč način življenja in nič ali skoraj nič gibanja, drug ekstrem, ki so mu priča strokovnjaki, je odvisnost od vadb in športa.

Obiskali smo tudi dom za starejše, kjer so nam pokazali, kakšen način vadbe je primeren zanje, kako zelo pomemebno je gibanje za starejše, kakšne so prednosti in na kaj je treba biti pozoren.

Veliko ljudi se začne s športom ukvarjati šele potem, ko jih nekaj začne boleti. In mnogi, v želji po izboljšanju stanja, začnejo na vso moč ter ob tem lahko dobijo še dodatne poškodbe, saj telo ni pripravljeno na takšne napore. Kako postopno začeti, s čim začeti, kako se ukvarjati s športom, da si ne naredimo še več škode, kdaj in kje vaditi in s kom ... tudi o tem v soboto v Fokusu.