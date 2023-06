Nataša Pirc Musar: Mislim, da je naša država še vedno v puberteti, čeprav je stara 32 let

Tako je na vprašanje, kakšna 32-letnica je Slovenija in kako državo vidi tukaj in zdaj, v tem trenutku, v posebnem pogovoru za 24ur Fokus odgovorila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Voditelja Maja Sodja in Miha Drozg sta se s predsednico pogovarjala na Brdu pri Kranju, v osrednjem protokolarnem objektu, prežetem z zgodovino. Zgodovino Josipa Broza - Tita, njegovega upora proti fašizmu, ki ga predsednica spoštuje, tako kot na drugi strani obsoja povojne poboje, zločin, ki se je, kot pravi, zgodil brez sodnih postopkov.

Nataša Pirc Musar za 24UR Fokus: Mislim, da je naša država še vedno v puberteti, čeprav je stara že 32 let." Želi si več dialoga med vlado in opozicijo. "Zadnjih 20 let, odkar spremljam politiko, me moti, da se vsaka vlada postavi na stališče, da vse, kar je bilo narejeno pod prejšnjo, drugo vlado, ni dobro. Želim si, da bi bila Slovenija svetla zvezda znotraj Evropske unije, a se bojim, da je vse bolj medla." Vladno letalo, Logarjevo društvo in Pahor Govorila je o odnosu s predsednikom vlade Robertom Golobom, o imenovanju Tatjane Bobnar za svojo svetovalko. O reformah, delu vlade. Pa tudi o svojem predhodniku Borutu Pahorju, ki javno kritizira aktualno vlado, medtem ko v svojih predsedniških mandatih nikoli ni komentiral notranjepolitičnega dogajanja. Pa o svojem protikandidatu na predsedniških volitvah Anžetu Logarju, ki je ustanovil Platformo sodelovanja. Kaj je po mnenju predsednice države namen tega društva, kakšen je načrt v ozadju? In kaj meni o vladnem letalu, ki jo je že trikrat pustilo na cedilu? Se zavzema za nakup novega, najem? Njen odgovor je jasen! Na obisku pri Vučiću Pred dobrim tednom se je mudila na uradnem obisku v Srbiji, srečala se je s predsednikom Vučićem. Do njegovega avtoritarnega načina vodenja je bila v javnosti večkrat kritična. Joviću očitala najnižjo točko dialoga V projektu Kanal C0 je pozvala k začasni prekinitvi gradnje. In ob tem jasno povedala, kako nezadovoljna je s kulturo dialoga, ki da je prišla na eno najnižjih točk. Kaj je predsednici odgovoril ljubljanski župan Janković? Kdo ji svetuje, komu zaupa, čigave nasvete upošteva? Kakšen je bil prehod v politiko? In zakaj je pri uporabi družbenih omrežij zadržana? Pomoč pri samomoru: je naša družba dovolj zrela? Kakšno Slovenijo si Nataša Pirc Musar želi v prihodnje? Kakšno družbo? Kaj ob današnjem prazniku sporoča ljudem?