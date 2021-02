Ne prepuščajte se čustvenemu nakupovanju, vklopite razum

Znamo z denarjem?

Znamo z denarjem ali kako pametno zapravljati, bosta izhodiščni vprašanji v nocojšnji rubriki 24UR Fokus avtorice Tee Šentjurc.

Marija Cilenšek iz Grosuplja, Alen Šišić iz Črnomlja in Nataša Planinšek iz Slovenj Gradca nam pripovedujejo, kako so se finančno soočili z zdravstveno krizo, kako so se naučili ravnati z denarjem, kako je kriza postala izziv in kako jih je spravila na kolena.

Marija Cilenšek je kuharica, zdaj je na čakanju in je ena tistih, ki so se naučili ravnati z denarjem. Njen mož prejema invalidsko nadomestilo, z njima v podnajemniškem stanovanju v vasi pri Grosuplju živi sin srednješolec. Na čakanju je njena plača pol manjša, kot kadar dela – dobrih 700 evrov. A Marija Cilenšek ni v stiski, ni v strahu. Bila je leta 2011, ko je izgubila dobro plačano službo in bila dve leti brezposelna. Takrat se je naučila nadzirati porabo denarja, varčevati pri vsakodnevnih stvareh.“Začela sem pri hrani. Najprej sem si omislila zvezek, kamor sem si začela pisati, kaj jemo in ko sem šla v trgovino, sem vedela, koliko imam denarja in izbirala med nujnim in nenujnim.”

Zagotovo bodo ljudje znova več trošili v gostinskih obratih, ko se bo njihovo delovanje sprostilo. Tega se že zelo veseli Alen Šišićiz Črnomlja. Zadnje leto je bilo zanj precej težavno. Dolgo si je želel svoj bar, to je uresničil decembra 2019, le tri mesece kasneje pa ga je moral zapreti, a se je odločil, da bo vztrajal. V Črnomlju je prvi ponudil kavo za s seboj, razširil je ponudbo, točen sladoled, palačinke, in iz za goste zaprtega lokala naredil zgodbo – njegove plišaste živali in njihove vragolije v praznem baru poznajo ljudje širom Slovenije. A ni bilo lahko."Preden smo odprli “to-go”, sem si preračunal, koliko prometa moram narediti, da pokrijem stroške in da ne gremo v rdeče številke. Potem smo pokrili vse stroške in je nekaj ostalo, sicer bolj za kikiriki, ampak je bilo iz meseca v mesec boljše."

V nekaterih panogah pa niso imeli niti možnosti preživetja. Kot na primer manjši avtobusni turistični prevozniki. Nataša Planinšekiz Slovenj Gradca je imela decembra 2019 osem avtobusov, 12 zaposlenih in obilo poslovnih naročil za prihodnost.