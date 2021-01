Nedonošenčki dve leti kasneje ...

Po dveh letih, decembra 2020, v prazničnem času, smo oba otroka spet poiskali. Na njuno srečo in na srečo staršev sta okrevanje in odraščanje potekali zelo dobro. Videli ju boste nocoj v rubriki 24ur Fokus. In spet globok poklon osebju na enoti za intenzivno terapijo in vsem, ki pomagajo prezgodaj rojenim otrokom in njihovim staršem. Številne zgodbe nedonošenčkov in staršev z Enote za intenzivno terapijo so tudi izjemno težke, tudi boleče; prav vse pa človeka zaznamujejo.

Lan, ki smo ga konec leta 2018 posneli v njegovem prvem domu – Enoti za intenzivno terapijo in nego novorojenčkov – je bil rojen v 23. tednu z zgolj 630 grami. Ob rojstvu je imel težave z dihanjem, bil je intubiran. Preživetje otrok, rojenih v 23. tednu nosečnosti, je kljub vsemu napredku medicine le 20-odstotno, med preživelimi pa jih polovica ostane s težkimi posledicami. V enoti je moral Lan ostati kar sto dni. Kljub vsem mogočim zapletom in slabim napovedim je Lan danes zdrav, navihan fantek, ki je gibalno izjemno napreden. Za njim so ure in ure fizioterapij in vadb.

Morena Sašapa se je pred dvema letoma rodila v 26. tednu nosečnosti, tehtala je manj kot kilogram. Dva meseca je preživela na intenzivni enoti. "Vzponov in padcev je ogromno. Nikoli nisem vedela, kaj pričakovati. Stvari se hitro obrnejo, čez noč, v eni uri ... Nikoli ne moreš pričakovati, kaj se bo zgodilo ... Upaš pa na najboljše,"danes pripoveduje njena mama, ko se spominja tistih težkih časov. Morena Saša je zrasla v zdravo in živahno deklico. "Zdravje je pa najpomembnejše in šteje največ. Vse drugo, kar pride, je samo 'plus'."

Celoten 24UR Fokus z zgodbo o enoti za intenzivno terapijo v porodnišnici, o predanem osebju te enote, o starših, otrocih ... Nocoj v rubriki 24UR Fokus v oddaji 24UR.