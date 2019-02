Nekateri jim rečejo 'žličkarji', a so zaslužni za izjemne najdbe

Zadnja leta so za arheologe v Ljubljani izjemno plodna. Zaradi gradenj in del na cestah smo dobili številne pomembne najdbe in posledično novo znanje o ljudeh, ki so živeli na tem območju pred nami. Poslednja v vrsti najdb, ki zadnje tedne – od objave v svetovnem National Geograficu – fascinira tudi svetovno javnost, je skrivnostna ženska, ki so jo našli v prav posebnem grobu pod današnjo Gosposvetsko cesto.

V grobu je bila tudi izjemna modra posoda, ki prav tako žanje pozornost svetovne javnosti. O teh odkritjih se je za jutrišnji 24UR Fokus z arheologi pogovarjala Maja Sodja. Raziskovanje Emone – rimske naselbine s približno 3000 prebivalci – je staro. Vemo, da so jo gradili vojaki, da je bilo mesto ustanovljeno zaradi pomembne strateške lege. Da so v njem živeli trgovci, obrtniki in zemljiški posestniki ... In ker so do danes odkrili že več kot 3000 emonskih grobov, je le vprašanje, kaj vse se še skriva pod ljubljanskimi cestami.

Raziskovanje Emone je staro. FOTO: POP TV

Da se pod Gosposvetsko cesto skriva nekaj zanimivega, so arheologi vedeli že prej, saj sta o najdbah ostankov rimske nekropole na tem območju že v 17. stoletju poročala duhovnik in zgodovinar Janez Ludvik Schönleben in njegov sodobnik Janez Vajkard Valvasor. Martin Horvatse spominja, kako zahtevno je bilo zaradi pomembnosti lokacije delo na Gosposvetski: "Tukaj je izjemna koncentracija kamnitih sarkofagov, in če si predstavljate, da je treba vsak sarkofag očistiti, dokumentirati, v bistvu raziskati na terenu, potem pa dvigniti nepoškodovanega, ga pripeljati drugam, potem si lahko predstavljate, kako to delo poteka, ob tem, da je bil en vozni pas v času izkopavanj v uporabi. Tu smo izkopavali, dvigovali sarkofage, mestni avtobusi so vozili pol metra od naših glav. Zahteven teren je bil to."

Pod Gosposvetsko cesto se skriva marsikaj zanimivega. FOTO: Damjan Žibert