Neresnice in laži v času koronavirusa

Raziskovalci Reuters Instituta na univerzi Oxford so analizirali 225 napačnih ali zavajajočih novic, ki so bile objavljene od januarja do marca v Veliki Britaniji, zbrali pa so jih v organizaciji First Draft. Ugotovili so, da so 20 odstotkov teh novic izrekli ali delili politiki, slavne osebe ali druge vidne javne osebnosti. Čeprav gre le za petino vseh analiziranih novic, pa so te imele veliko večji doseg kot druge. Po besedah raziskovalca Scotta Brennena so te dobile kar 69 odstotkov vseh všečkov, komentarjev ali delitev."Znane osebnosti imajo ključno vlogo pri širjenju deziformacij o covidu-19,"je povedal Brennen novinarki Tini Kristan za 24ur Fokus.

Newyorški center za zastrupitve je v 18 urah po izjavi ameriškega predsednika o zdravljenju covida-19 z dezinfekcijskimi sredstvi obravnaval 30 klicev zaradi zastrupitve z dezinfekcijskimi sredstvi, kar je več kot dvakrat toliko kot v istem času lani.

Ne gre pa podcenjevati niti vpliva lažnih novic, zavajanj, neresnic ... ki so jih širili običajni ljudje, državljani. Video, v katerem so trdili, da savnanje ali vdihavanje vročega zraka iz sušilnika za lase preprečita, da bi zboleli, oziroma celo pozdravita covid-19, si je ogledalo na stotine tisoče ljudi. Razlogov, zakaj ljudje takšne novice delijo, je več. Nekateri namenoma objavljajo neresnične članke, drugi tem vsebinam verjamejo, tretji s tem kažejo svoje strinjanje ali nestrinjanje s trenutno oblastjo in njenimi ukrepi. Marsikdaj pa posamezniki z lažnimi novicami o covid-19 sporočajo svoje mnenje o drugih tematikah, dodaja profesor novinarstva dr. Marko Milosavljević:"Ljudje, ki so rasisti ali nacionalisti, so temu dodali rasistični ali nacionalistični naboj. Tisti, ki verjamo v teorije zarote, so dodali zarotniški naboj. Skratka, vsakdo je na nek način na te zdravstvene tematike projeciral svoje strahove, paranoje ali pa po drugi strani sovraštvo."

Včasih pa posamezniki ali nekateri mediji objavljajo lažne novice tudi zato, ker so te bolj brane oziroma klikane."Tako kot v primeru ameriške kampanje 2016 so tudi tukaj nekateri ugotovili, da se informacije oziroma vesti zelo dobro berejo, kar pomeni, da lahko zaradi digitalne – recimo temu "google ekonomije" – zaslužijo dovolj denarja za takšne svoje projekte, kot so bili tisti fantje iz Makedomije iz leta 2016," med drugim pravi Milosavljević.

Kaj smo se torej v prvem valu epidemije naučili o širjenju lažnih novic, neresnic, zavajanj, manipulacij ...? Na kaj vse to vpliva? Nocoj v 24ur Fokus.