'Neskončna ujetost v kolobarjenje dveh politik'

"Imamo pa svojo specifiko," dodaja. "Neskončno ujetost v kolobarjenje dveh politik oziroma nepolitik, ki druga drugo ravno toliko ohranjata pri življenju, da lahko kot nepolitiki kljub temu še naprej zmagujeta. In ne vem, kolikokrat bomo morali še to vajo ponoviti, da se bo morda našlo nekaj, kar bo ta krog prebilo."

Po zmagi Gibanja Svoboda na lanskih aprilskih volitvah je bilo v Sloveniji – tako dr. Alenka Zupančič – čutiti olajšanje. "Po volitvah se je dejansko zgodila sprememba, smo zadihali. Nekaj se je zgodilo, kar ni bilo samo simbolno. Kljub razočaranju, ki zdaj obstaja in je popolnoma upravičeno in ga delim, ne sledi enostavno, da so vsi enaki. So razlike. Problem je le, da te razlike ostanejo v nekem registru, ki potem zelo zelo hitro razvodeni." A potrebne so tektonske spremembe, dodaja. "Takšne, ki bi nas vrgle iz tega cikličnega ponavljanja podobnih paradigem in izmenjave, ki je dejansko klavstrofobična."

Kje torej dr. Alenka Zupančič vidi največje napake te vlade, ki jo – kot kaže zadnja raziskava Inštituta Mediana – podpira najmanj volivcev doslej, le še 40 odstotkov? "Premierjeva stranka je – tako kot že marsikatera – nastala zelo ad hoc in problem politične kilometrine se tukaj nedvomno kaže. In tudi veliko teh problemov, škandalov in afer je po mojem mnenju povezanih s tem." Kaj pa največja opozicijska stranka SDS? "Ta stranka v veliki meri sloni na liku in delu ene osebe, ki zelo pozna in zelo spretno izkorišča dinamiko tega prostora in načina, kako ta prostor dejansko ohranjati ves čas in neprestano natanko v tem, kot sami uporabljajo besedo, tranziciji."