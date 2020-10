'Neusklajeni celo znotraj istega dne'

Janja Božič Marolt , direktorica Mediane - inštituta za raziskovanje trga in medijev, ki izvaja javnomnenjske raziskave, pravi, da to, da je podpora vladi začela kopneti, ni nenavadno. "Dejstvo je, da nezadovoljstvo ljudi pada in da pada tudi optimizem, pada raven sreče, kar je vezano na ekonomske razmere in pa tudi na covid-19. Ne izključno in samo na politiko," dodaja Janja Božič Marolt.

Razlog za padanje podpore vladi vidi tudi v dejstvu, da so nekatera sporočila vladnih predstavnikov neusklajena, zmedena. Zgodi se, da en govorec "povozi"drugega, da tudi navzven ne govorijo z enotnim, jasnim in strokovno prepričljivim glasom. Tako denimo vladni govorecJelko Kacin kar pred kamerami okrca zdravstvenega ministra Tomaža Gantarja, da je imel premalo domišljen nastop. Ali pa minister Gantar javnosti pove, da noče niti razmišljati o tem, kaj govori Kacin, in da ga njegovo govorjenje niti ne zanima.

"Mislim, da ljudje že kar razumemo, da je edina stalnica sprememba in da zares živimo v negotovih časih in da zares ne poznamo rešitve na temo covida. Hkrati pa opažajo, da je ta neusklajenost, ki se dogaja celo znotraj istega dneva, ne tekom dni, verjetno tista, zaradi katere komuniciranje vlade ocenjujejo vedno slabše,"pojasnjuje Janja Božič Marolt.

V rubriki 24ur Fokus, ki bo na sporedu nocoj, bodo dogajanje, politiko, stanje v državi in stanje v družbi komentirali tudi filozof doc. dr. Tadej Troha, zgodovinarLuka Lisjak Gabrijelčič in pater dr.Karel Gržan. Analizo aktualnega političnega trenutka bo v Fokusu s pomočjo omenjenih sogovornikov naredil novinarMiha Drozg. Kakšna so dejanja Janševe vlade, kakšna je aktualna opozicija, kakšne so pasti sedanjega dogajanja v državi, kakšna so opažanja, opozorila ... Nocoj v Fokusu. Ne zamudite v oddaji 24ur.