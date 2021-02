Nevidne žrtve bolezni covid-19

Pred dnevi mi je med snemanjem na Trgu republike neki gospod, ki je bil tam skupaj s somišljeniki, v roke dal papir, na katerem piše: Priznanje Medicinske fakultete v Ljubljani, da virusa Sars-Cov-2 niso nikoli znanstveno dokazali. Gospod je očitno eden tistih, ki ne verjamejo v obstoj virusa, v obstoj bolezni covid-19, ki je v Sloveniji terjala več kot 3700 žrtev. Obtem, ko mi je izročal omenjeni list papirja, me je snemal s telefonom in čakal na mojo reakcijo. Prijazno sem mu pojasnila, da ne pripravljam prispevka o aktualni epidemiji in se umaknila. A skozi moje misli so šle zgodbe treh umrlih –Marije, Jožetain Branka in treh njihovih svojcev – Marine, Francijain Irene, ki so za tokratni 24UR Fokus zbrali moč in pogum. Iskreno so spregovorili o izgubi mame, očeta in brata. In opozorili na to, v kakšni stiski so se znašli, ker so njihovi najbližji umrli sami. Zgodbe so nam povedali tudi zato, ker se zavedajo, koliko svojcev ima podobne boleče izkušnje. Da bo morda tudi drugim, ki čutijo podobno, vsaj malce lažje.

Čas, v katerem živimo, smrti, ki se dogajajo, ne le zaradi covida, pač pa zaradi vseh okoliščin, ki pripeljejo do tega, nas opominjajo, kako pomembno je poslavljanje. Pomembno za tiste, ki ostanejo. Posloviti se, pomeni zaključek. In če te možnosti ni, kot je ni (bilo) za mnoge svojce v covidnem času prepovedi obiskov v bolnišnicah in domovih za starejše, je človek, ki izgubi najdražjega, pogosto v stiski. Na to smo v naši rubriki opozorili že v začetku januarja, ko smo obširno govorili o žalovanju. In na to vsakodnevno opozarjajo strokovnjaki in številni svojci. Ena od slednjih, ki želi ostati neimenovana, je v svoji izpovedi o mamini smrti zapisala to:"V lanskem letu so bili obiski redki, v septembru, ko so bili občasno dovoljeni, mama ni več hodila, govorila, bila je shujšana. Njena zdravnica je ob pregledu oktobra zapisala, da je mama v zadnjem obdobju življenja in nujno pogosto potrebuje moje obiske. V zadnjem tednu decembra mi je direktor (DSO) dovolil pogostejše obiske ... 8. 1. 2021 so dom zaradi okužb spet zaprli. 13. 1. 2021 so me obvestili, da je mama okužena in v rdeči coni. Zjutraj 15. 1. 2021 sem jo v zaščitni opremi obiskala zadnjič, bila je odsotna, nedovzetna, a očitno zaradi morfija mirna in spokojna. Naslednji dan se je poslovila."