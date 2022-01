Danes 42-letni Mansouri je iz Irana v Slovenijo – po tako imenovani balkanski begunski poti – pribežal pred šestimi leti. Upal je, da se bo njegova kalvarija – s tem, ko je v Sloveniji zaprosil za mednarodno zaščito – končala. A se ni. Še danes čaka, kakšna bo dokončna odločitev uradnikov ministrstva za notranje zadeve. "Karkoli upravno sodišče odloči o tvojem primeru, se ministrstvo za notranje zadeve pritoži. In potem čaka. To gre potem na Vrhovno sodišče, se vrne nazaj. Gre za tak pingpong, ti si pa sredi tega."

Prav to – dobiti status begunca – je ena večjih težav slovenske azilne politike, pojasnjuje Zana Fabjan Blažič iz Delovne skupine za azil, kjer že leta pomagajo prosilcem za azil in beguncem. "Celoten azilni sistem je narejen tako, da ljudi izčrpava, da obupajo, da se potem sami deportirajo domov ali pa da odidejo nekam drugam. Ni človeka, ni problema. Treba je pač ljudi izmučiti do te mere, da bodo sami zapustili Slovenijo, ker očitno tukaj niso dobrodošli."

Tovrstno ostro in nepopustljivo migracijsko in azilno politiko – je jasen Uroš Škerl Kramberger, novinar časnika Dnevnik, ki usode beguncev spremlja že leta – je v veliki meri zaznamovalo leto 2015, ko je Slovenijo prečkalo več kot 360 tisoč prebežnikov. "Tudi po tem, ko so številke padle, je pa aparat – če se lahko tako izrazim – ostal pri prepričanjih, da je treba mejo varovati, da so begunci nevarnost, da – uporabljajo izraz – nas bodo preplavili. In to se dogaja še vedno, tudi sedaj, ko so številke veliko nižje."

Kako krut, neusmiljen, nečloveški je slovenski azilni sistem, kaže prav tragična smrt komaj 10-letne kurdske deklice v deroči Dragonji in usoda njene družine, je jasna Urša Regvar iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij. "Dogajanje na meji, ko je umrla kurdska deklica, je v bistvu jasen pokazatelj tega, kako zaprta je Slovenija. Mama, tudi po tem, ko je izgubila svojega otroka, ni mogla v Sloveniji zaprositi za azil. Postavlja se zelo jasno vprašanje, kako to, da ni zaprosila za azil, glede na to, da je šlo za ranljivo osebo, ali je sploh imela to možnost, jo je policija o tem poučila in ali jo je kljub temu vrnila na Hrvaško."