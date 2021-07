Osnova njihovega dela, pojasnuje direktor Nacionalnega forenzičnega laboratorija Gorazd Pezdir, je Locardovo načelo: vsak kontakt pusti sled. "Ni storilca, ki ne bi puščal sledi, vse je odvisno samo od tega, kako dobri smo preiskovalci, da jih najdemo in potem analiziramo. Večina današnjih obsodb temelji ravno na materialnih dokazih. Izjave prič so velikokrat ovržene ali težko preverljive. Materialni dokazi pa so neme priče na kraju kaznivega dejanja."

Lani so v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju prejeli več kot 6000 zadev, opravili več kot 60 tisoč instrumentalnih analiz in analizirali več kot 40.000 različnih vzorcev. 75 zaposlenih dela v petih oddelkih – za fizikalne preiskave, biološke preiskave, kemijske preiskave, za daktiloskopijo in za preiskave dokumentov. Tam s forenzičnimi preiskavami materialnih dokazov, zavarovanih na krajih kaznivih dejanj, razrešujejo največje skrivnosti. A njihovo delo še zdaleč ni tako enostavno kot v priljubljenih televizijskih serijah, pojasnjuje Pezdir. "Serije so zanimive, narejene kakovostno. Širši publiki so približale tudi forenzično znanost, za kar smo Hollywoodu hvaležni. Seveda pa so te serije morda narejene prelahkotno glede na našo resnično zgodbo."