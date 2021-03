'Nihče ni imel v mislih izključno pomoči, hotel je tudi zaslužiti'

Od vojne za maske do sumov korupcije in klientelizma. To je bilo leto izrednih razmer, izrednih nakupov in domnevno spornih manevrov, ki so pod drobnogledom revizorjev in preiskovalcev. Tri četrtine ventilatorjev, ki jih je kupila država, ni bilo uporabnih za covidne bolnike, kupovale so se maske brez ustreznih certifikatov, neustrezne kakovosti, v igri so bile tudi vrtoglave marže. V nabavo pa so se vpletali prijatelji, tudi sorodniki odločevalcev. Kaj je šlo narobe?

Maske, ventilatorji – kaj je šlo narobe? Kako so kupovali maske, ventilatorje, kdo je koga klical, kakšne kanale so pri tem uporabljali, se je res kupovalo najboljše, najcenejše, se je poslušalo stroko in ali vsi akterji sodelujejo v kriminalističnih postopkih? Ozadja in zgodbe bosta nocoj v rubriki 24UR Fokus odstirali novinarki Nika Kunaver in Damjana Seme. V videu si oglejte hiter prelet leta izrednih razmer in izrednih nakupov.

Bile so nepredvidljive okoliščine, država je že zamujala z naročili, dobavne verige so bile nezanesljive, prevoz prekinjen in cene so letele v nebo. Na drugi strani italijanske meje smo gledali črn scenarij, ki bi lahko doletel tudi nas – več tisoč mrtvih v zgolj nekaj tednih. Tomi Rumpf, v. d. direktorjaZavoda za blagovne rezerve po letu dni:"Nič ni bilo tako hudo narobe s to nabavo, bila je točno takšna, kot je lahko bila v takšnih okoliščinah." Da izredne okoliščine ne smejo biti izgovor za netrasparentno in negospodarno delovanje, vztraja žvižgač Ivan Gale, ki je upal povedati, kaj se dogaja in izgubil službo na Zavodu za blagovne rezerve: "Mene nihče ne bo prepričal, da določeni niso bili privilegirani in da so imeli vso podporo države." Ventilatorji V revizijskem poročilu Računskega sodišča so jasno zapisali: dobava ventilatorjev je bila neučinkovita. Sredi oktobra, več kot pol leta po nabavah torej, je bilo od nabavljenih 148 ventilatorjev najmanj 110 takšnih, ki niso bili primerni za zdravljenje covidnih bolnikov. Kar pomeni, da je bilo kar tri četrtine neuporabnih. Problematični sta bili sicer obe nabavi, ki jih je Zavodu za blagovne rezerve naročilo gospodarsko ministrstvo. Ventilatorji Bellavista, ki jih je država kupila od Gorenja Hisense, so bili brez ustreznega certifikata, zato je Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke začasno prepovedala njihovo uporabo, medtem ko inšpekcijski postopek zoper ventilatorje SiriusMedpodjetja Geneplanet diagnostikaše ni končan. Še vedno namreč preverjajo, kako resne so pritožbe zdravnikov. Gospodarski ministerZdravko Počivalšek je pred kratkim celo namignil, da skušajo kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada vplivati na zdravnike in prirejati dokaze:"Zdaj nekateri prek mene rušijo vlado in nagovarjajo zdravnike, naj napišejo kaj grdega o ventilatorjih Siriusmed, da jih umaknejo iz uporabe. Ker nimajo dokazov, da je bil nakup škodljiv, saj se uporabljajo brez zapletov, bi si dokaze radi izmislili. To je neodvisni NPU." Na eni strani torej Počivalšek, ki trdi, da je bilo z ventilatorji vse v redu, na drugi strani pa bolnišnice, da jih ne morejo uporabljati. To so potrdili tako vUKC Ljubljana kot v UKC Maribor.

icon-expand Sredi oktobra, več kot pol leta po nabavah torej, je bilo od nabavljenih 148 ventilatorjev najmanj 110 takšnih, ki niso bili primerni za zdravljenje covidnih bolnikov. FOTO: SB Celje

Domnevno sporne posle z Geneplanetom so pod drobnogled vzeli tudi kriminalisti NPU. Že od poletja, ko so bile hišne preiskave, se tako na kriminaliste kot na preiskavo izvajajo številni pritiski, tudi z obiski nadzornikov notranjega ministrstva. Kot smo že razkrili, je moralo posredovati celo Specializirano državno tožilstvo, ki se ni strinjalo s tem, da bi nadzorniki prišli do vsebine Počivalškovega spisa. Pritiski se po naših informacijah nadaljujejo tudi v nadzoru, ki pravkar poteka. Računsko sodišče ugotavlja, da je odgovornost za zmedo pri naročilih ventilatorjev porazdeljena med vlado, gospodarsko ministrstvo, Zavod za blagovne rezerve in zdravstveno ministrstvo. Prvo oceno, koliko ventilatorjev potrebujemo, je na dan imenovanja Janševe vlade podal takratni novi zdravstveni minister Tomaž Gantar – od 100 do 200 ventilatorjev. Tri dni kasneje zdravstveno ministrstvo pridobi strokovno oceno, da potrebujemo 100 novih ventilatorjev, le tri dni kasneje pa trikrat višja številka. Številka se še dvigne. Tri tedne kasneje, ko ministrstvo za zdravje pripravi celovit seznam, je izražena potreba po 400 dodatnih ventilatorjih. Pečečnik: "To je bila moja najslabša odločitev v življenju" Imeli smo maske brez ustreznih certifikatov, neustrezne kakovosti, v igri so bile tudi vrtoglave marže. V nabavo pa so se vpletali prijatelji, tudi sorodniki odločevalcev. Ponudbe so bile eno, sklenjene pogodbe nekaj povsem drugega, v cenah pa ogromne razlike, ugotavlja tudi Računsko sodišče. Velikokrat na škodo države. Rumpf pa: "Nihče, ki je karkoli ponujal Zavodu, ni imel v mislih izključno neke pomoči, vsak je ob tem hotel tudi zaslužiti. In to je normalno. Nihče pa ne more preko dejstva, da se je takrat zgodilo nekaj, česar nihče ni poznal. Z nabavo so se ukvarjali ljudje, ki niso bili tej zadevi kos." Posel z državo je številnim dobaviteljem prinesel ogromne zaslužke. Spomnimo se samo slovenjgraškega Acrona, pogodbe so bile težke 30 milijonov evrov. Razkrili smo, da so imeli pri prodaji mask FFP 2 več kot 140-odstotno maržo.

icon-expand Minister za obrambo Matej Tonin in Joc Pečečnik na Brniku ob pošiljki zaščitne opreme. FOTO: Miro Majcen

Podjetniku Jocu Pečečnikuse ni izšlo dobro.Država je najprej prevzela, nato pa mu po testiranju zavrnila za več kot 4 milijone evrov mask. "To je bila moja najslabša odločitev v življenju. Me je klical minister Tonin, obupan. Iz njegovega glasu sem videl, da gre zares. Na koncu je prišlo do tega, da se je zapletlo vse. Premier Janša, Počivalšek in Tonin so se obrnili stran." Ker je država stornirala dokument za že prevzete maske, mu je inšpekcija naložila še plačilo 1,4 milijona evrov davkov in carin. Te stroške je sicer država v epidemiji dobaviteljem zaščitne opreme odpisala."Bil sem pri premierju in ga prosil, če lahko pogleda, in ga spomnil, kdo je bil v prvih vrstah, je potrdil, da bo, ampak se ni nič zgodilo. Počivalšek se je z mano slikal pri maskah. Njegovih maskah, ki jih ni plačal. Gospod Tonin pa nima te moči v Janševi vladi, da bi lahko kaj pomagal. Čeprav mislim, da bi rad ..." Danes nad vsemi vpletenimi visijo kazenske ovadbe. Tečejo številni inšpekcijski postopki. Protikorupcijska komisija je na primer ugotovila korupcijska tveganja v vseh fazah postopka. Ta hip teče še 20 preiskav zoper sedem oseb, med njimi tudi proti Počivalšku, Zakrajšku, Galetu in Rumpfu. Kar nekaj postopkov vodi tudi Državna revizijska komisija. Nocoj, v rubriki 24UR Fokus novinarki Nika Kunaver in Damjana Seme razkrivata, zakaj je Geneplanet celjski bolnišnici vrnil skoraj 700 tisoč evrov avansa za ventilatorje. In še – zakaj je morala Policija zasežen mobilni telefon gospodarskega ministra poslati v Nemčijo in za to plačati več tisoč evrov.