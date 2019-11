'O menopavzi se premalo govori'

"O tem se nasplošno govori malo slabšalno, o menopavzi, tako kot da kaj je tega zdaj treba, kaj je zdaj to, glej jo, kakšna je, potna ..." O svoji izkušnji z menopavzo se je, da bi razbili tabu okrog te teme, znana slovenska igralka Bernarda Oman pogovarjala z novinarko rubrike 24UR Fokus Majo Sodja.

"Dejansko se o tem premalo govori, premalo se pozna; kot da je to nekaj, česar ne bi smelo biti, pa je vseeno tukaj pred nami," pravi Bernarda Oman. Za mnoge ženske je menopavza eno najtežjih obdobij v življenju. Zakaj? Kakšni so znaki menopavze, kaj sploh je menopavza, kako jo določimo, kako različno jo doživljajo različne ženske in zakaj ... V rubriki 24UR Fokus boste nocoj in v nedeljo o menopavzi slišali govorite strokovnjake. Kakšna so znanstvena dejstva, preverjena dejstva ... Ne zamudite dvojnega Fokusa ta konec tedna. Govorili bomo tudi o takoimenovani moški menopavzi, andropavzi, o kateri se veliko piše – ali ta sploh resnično obstaja? Odgovarjajo zdravniki, specialisti.