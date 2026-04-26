Fokus

Objavljati otroke ali ne?

Ljubljana, 26. 04. 2026 11.25 pred 1 uro 3 min branja 5

Avtor:
Tea Šentjurc
Otroci, ki odraščajo pred kamero, pod drobnogledom sledilcev in pritiskom všečkov so nova realnost digitalne dobe. Strokovnjaki opozarjajo, da dolgoročnih učinkov še ne poznamo v celoti, a dejstvo je, da družbena omrežja niso več izbira, temveč okolje, v katerem otroci odraščajo. Na eni strani nudijo priložnosti: ustvarjalnost in tudi finančno neodvisnost. Na drugi strani pa so nevarnosti: pritiski, duševne težave, težave s samozavestjo.

Če so se starši včasih morali odločali o tem kdaj dati otroke v vrtec, kako jih hraniti, kakšne dodatne dejavnosti jim izbrati, katere risanke lahko gledajo, pa kasneje o tem, kdaj naj dobijo svoj telefon, koliko časa so lahko pred zasloni, se morajo zdaj odločati tudi o tem, ali bodo otroke pokazali na svojih družbenih omrežjih in kdaj bodo lahko imeli svoje profile.

Hajdi Korošec Jazbinšek je ena redkih oseb, ki lahko o prepoznavnosti v otroštvu govori iz prve roke. ''Ko pogledam nazaj, mi nič ni žal, da sem bila kot otrok izpostavljena. Ogromno nekih zelo dobrih izkušenj sem dobila iz tega in ogromno nekih zelo dobrih poznanstev, ki sem jih kasneje znala tudi dobro unovčiti.Bilo je tudi slabih stvari, seveda, ampak saj svet ni črno bel. Prej ko se navadimo na neke stvari, prej se pridobiva trda koža, lažje potem tudi funkcioniramo v svetu,'' pojasnjuje.

Danes uspešna podjetnica in vplivnica v svoje objave na družbenih omrežjih vključuje tudi svoja sinova. Vključi ju, kadar sama izrazita interes. če ima možnost poslovnega sodelovanja, kjer bi lahko sodelovala tudi sinova, pa ju prej vedno vpraša.

Naročniki praviloma ne zahtevajo, da otroci morajo sodelovati v oglaševalskih kampanjah, pravi tudi Anja Sobočan, lastnica agencije za digitalni marketing Boost up. In praviloma pri nas vplivneži ne zahtevajo višjega plačila, če vključijo tudi otroka.

''Načeloma imamo glede tega res dobre izkušnje pri nas v Sloveniji, tako da po navadi se dogovarjamo za plačilo že vnaprej. Če pa nekdo vključi svojega otroka ali ne, to pa je res na strani vsakega posameznika. Vsekakor pa mi vedno izpostavimo to, da otrok naj ne bo nek glavni temelj, glavni prodajni steber znotraj neke oglaševalske kampanje.''

V praksi je največji izziv mislenost ljudi, da gre le za kompenzacije na primer, da le nekaj pokažeš, malce promoviraš za prijateljico, da za objavo zgolj dobijo neko darilo, pojsnjuje odvetnica Alja Fakin.Vplivništvo je delo, je poklic in zato morajo biti te stvari urejene. Ko gre za otroke, pa na njih včasih vplivneži - grdo rečeno- gledajo kot na nekakšne rekvizite.

''Sem imela primer očeta, ki je rekel pa saj otrok nič ne dela. Jaz otrokom vržem žogo, oni se igrajo. Kaj potem, če jih vmes jaz poslikam? Zdaj ta miselnost je pač vir tega, zakaj je kidfluencerstvo tako problematično''.

Otroci, ki sodelujejo v vplivnostnem marketingu, imajo svoje pravice. ''Že samo dejstvo, da v neki objavi nastopa otrok izjemno poveča gledanost in doseg teh objav in prodajo. Zato je tukaj ta vidik, saj otrok se samo zabava, napačen.''

Zaščita zasebnosti otrok je posebna kategorija, ki je starši po besedah Alje Fakin praviloma sicer ne upoštevajo. ''Zasebnost na družbenih omrežjih ne obstaja. Torej tisto, kar želiš obdržati kot zasebno, tistega pač ne objaviš.''

 

Dejstvo je tudi in v tem so si raziskave zelo enotne, da imajo družbena omrežja negativne posledice za otrokovo samozavest ion samopodobo, ki postane odvisna od neprestanega potrjevanja, od tega, da si ljudem všeč. Teh idealov pa človek nikoli ne more dosegati, tudi če jih pa je ta samopodoba lahko krhka, pojasnjuje psiholog doktor Žan Lep.

Za starše je prvi kriterij, da morajo razmišljati o dobrobiti otroka in da imajo nadzor. ''Da so seznanjeni, da vzpostavijo okolje, kjer otrok lahko deli svoje skrbi, da deli tudi negativne izkušnje, da so mu torej na voljo kot opora pri procesu in soočanjem s težavami, ki bodo s tem prišle.''

Realnost družbenih omrežij ni črno-bela ampak zahteva odgovornost, premislek, znanje in odprt pogovor. Namesto strahu – razumevanje. Namesto prepovedi – znanje in meje.

Biobanka: bo država vlomila v prostore in odvzela prek 500 vzorcev?

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Infiltrator
26. 04. 2026 12.29
Svetu narodu se je že davno odpeljalo ....
NeXadileC
26. 04. 2026 12.05
"Strokovnjaki opozarjajo, da dolgoročnih učinkov še ne poznamo v celoti, a dejstvo je, da družbena omrežja niso več izbira, temveč okolje, v katerem otroci odraščajo" - Kakšni spet strokovnjaki?
NeXadileC
26. 04. 2026 12.05
"Strokovnjaki opozarjajo, da dolgoročnih učinkov še ne poznamo v celoti, a dejstvo je, da družbena omrežja niso več izbira, temveč okolje, v katerem otroci odraščajo" - Pa temu ni tako. V veljavo stopa zakon, da ne bo nič od tega dovoljeno pred 18. letom. Starši se bodo, ob vsakem zagonu družbenih omrežij ali spletnih strani, morali LEGITISIMATI z obrazno zaznavo (biometrika) in osebnim dokumumentom, in podobnim, in ne bodo smeli dovoliti otrokom dostopa, saj jih bo kamera ves čas snemala. Vprašajte našo vlado v Ljubljani in Bruslju. Ne vem ali sta predsednika še vedno na Cipru na "delovnem" dopustu. Blagor njim, imajo za kerozin, vsak za svoje letalo...
NeXadileC
26. 04. 2026 12.07
Sicer sledi soba 101 (1984) 🤔
Kuku456
26. 04. 2026 12.02
NE
bibaleze
Portal
Otrok kašlja in težko diha? Prepoznajte bronhiolitis in kako mu pomagati
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Kako izbrati pravo čelado za kolesarjenje in druge športne aktivnosti
Kako izbrati pravo čelado za kolesarjenje in druge športne aktivnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
zadovoljna
Portal
Prevaral jo je pred vsemi, tega mu ni mogla odpustiti
Tedenski horoskop: Levi bodo samozavestni, škorpijone čaka poglobljen pogovor
Tedenski horoskop: Levi bodo samozavestni, škorpijone čaka poglobljen pogovor
Dnevni horoskop: Vodnarji so polni idej, v dvojčkih vre radovednost
Dnevni horoskop: Vodnarji so polni idej, v dvojčkih vre radovednost
Slovenka začela v domači garaži, danes so zanjo slišali že vsi
Slovenka začela v domači garaži, danes so zanjo slišali že vsi
vizita
Portal
7 znakov, da z vašimi jetri nekaj ni v redu (lahko gre za fibrozo)
Napihnjenost? Iz prehrane izločite tri stvari
Napihnjenost? Iz prehrane izločite tri stvari
Zakaj se teža vedno vrne?
Zakaj se teža vedno vrne?
Kava ali čaj: katera pijača je bolj prijazna do naših kosti?
Kava ali čaj: katera pijača je bolj prijazna do naših kosti?
cekin
Portal
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
moskisvet
Portal
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
Ste pod pritiskom? 5 preverjenih načinov, ki pomagajo pri sproščanju
Ste pod pritiskom? 5 preverjenih načinov, ki pomagajo pri sproščanju
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
dominvrt
Portal
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
okusno
Portal
Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
voyo
Portal
Hobit: Bitka petih vojska
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
