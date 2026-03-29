"Oče se je v enem dnevu 12-krat peljal po isti poti gor in dol"

S Cenetom Prevcem smo se srečali v Škofji Loki, dan preden se je v Planici začel sklepni dogodek letošnje sezone. Pripovedoval nam je o časih, ko so vsi trije bratje Prevc, Peter, on in Domen, trenirali skoke. Ker sprva niso imeli treningov ob istem času, sta jih starša vozila v Kranj, kadar je bilo pač treba. "Ampak se pa spomnim, da en dan je bil pa rekord, ko je oče imel dobesedno dvanajstkrat isto linijo, se pravi vsakega od nas treh bratov (je moral) posebej pripeljati na trening in nazaj domov ter spet iskat in nazaj domov." Vsi Prevčevi večkrat poudarijo, kako pomembno vlogo sta v začetku njihovih športnih poti odigrala starša, tudi Peter v pogovoru za 24ur Fokus ni pozabil nanju. Ko smo ga vprašali, kdo so bili ključni ljudje v ozadju, je najprej omenil prav starša.

Eden ključnih kadrov je že več desetletij starosta slovenskega smučarskega skakanja, trener Jani Grilc. Petra Prevca je vzel pod peruti, ko je bil star 14 let. Poleg Petra in Domna Prevca sta pod njegovo taktirko v klubu in tudi v reprezentanci trenirala še Robert Kranjec in Primož Peterka. "Vsakemu se je posvetil, iskal, kje ga izboljšati v samem športu. Smučarskim skokom je namenil praktično celotno življenje," o Grilcu pravi Cene Prevc.

Da v zadnjem desetletju v smučarskih skokih beležimo izjemne uspehe brez večje rezultatske luknje, je tudi zasluga številnih preteklih generacij, ki so tlakovale pot. Se učile od večjih narodov, zorele in uspele. Franci Petek, direktor Zavoda za šport Planica, pravi, da je naloga vsake nove generacije to znanje ohranjati in ga predajati naprej. Trenerji opravljajo izvrstno delo, še poudarja, izjemnega pomena je seveda tudi infrastruktura. Planica nedvomno sodi med najboljše nordijske centre na svetu.

In kam lahko v prihodnje posežeta najboljša med najboljšimi, Nika in Domen Prevc? Slednji pravi, da bo skušal trenutno formo ohraniti vsaj še prihodnjih pet let. Jani Grilc v to verjame.

