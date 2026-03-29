Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Fokus

"Oče se je v enem dnevu 12-krat peljal po isti poti gor in dol"

Ljubljana, 29. 03. 2026 10.08 pred 29 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Maja Sodja
Slovenski navijači v Planici

To je le eden izmed številnih spominov nekdanjega smučarja skakalca Ceneta Prevca, s katerim nam je poskušal pojasniti fenomen družine Prevc. Odkar je skakalne smuči postavil v kot, skoke občasno spremlja kot komentator. In tudi o tem nam je pripovedoval, kako je komentirati sestro in brata, ki sta v tej sezoni blestela, zmagovala in navduševala.

S Cenetom Prevcem smo se srečali v Škofji Loki, dan preden se je v Planici začel sklepni dogodek letošnje sezone. Pripovedoval nam je o časih, ko so vsi trije bratje Prevc, Peter, on in Domen, trenirali skoke. Ker sprva niso imeli treningov ob istem času, sta jih starša vozila v Kranj, kadar je bilo pač treba. "Ampak se pa spomnim, da en dan je bil pa rekord, ko je oče imel dobesedno dvanajstkrat isto linijo, se pravi vsakega od nas treh bratov (je moral) posebej pripeljati na trening in nazaj domov ter spet iskat in nazaj domov." Vsi Prevčevi večkrat poudarijo, kako pomembno vlogo sta v začetku njihovih športnih poti odigrala starša, tudi Peter v pogovoru za 24ur Fokus ni pozabil nanju. Ko smo ga vprašali, kdo so bili ključni ljudje v ozadju, je najprej omenil prav starša. 

Eden ključnih kadrov je že več desetletij starosta slovenskega smučarskega skakanja, trener Jani Grilc. Petra Prevca je vzel pod peruti, ko je bil star 14 let. Poleg Petra in Domna Prevca sta pod njegovo taktirko v klubu in tudi v reprezentanci trenirala še Robert Kranjec in Primož Peterka. "Vsakemu se je posvetil, iskal, kje ga izboljšati v samem športu. Smučarskim skokom je namenil praktično celotno življenje," o Grilcu pravi Cene Prevc.

Da v zadnjem desetletju v smučarskih skokih beležimo izjemne uspehe brez večje rezultatske luknje, je tudi zasluga številnih preteklih generacij, ki so tlakovale pot. Se učile od večjih narodov, zorele in uspele. Franci Petek, direktor Zavoda za šport Planica, pravi, da je naloga vsake nove generacije to znanje ohranjati in ga predajati naprej. Trenerji opravljajo izvrstno delo, še poudarja, izjemnega pomena je seveda tudi infrastruktura. Planica nedvomno sodi med najboljše nordijske centre na svetu. 

In kam lahko v prihodnje posežeta najboljša med najboljšimi, Nika in Domen Prevc? Slednji pravi, da bo skušal trenutno formo ohraniti vsaj še prihodnjih pet let. Jani Grilc v to verjame. 

Še več o fenomenu družine Prevc in konstantnih uspehih naših smučarjev skakalcev pa nocoj v 24ur Fokus. Pripovedujeta tudi Petrova soproga Mina Prevc in Domnova partnerka Špela Ravnik

884x150 clanek 24ur Fokus Maja Sodja
884x150 clanek 24ur Fokus Maja Sodja
FOTO: Fokus
planica domen prevc nika prevc peter prevc poleti franci petek

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
patogen
29. 03. 2026 10.37
Ni toliko na 12tih vožnjah Božidarja, ampak da je imel vzgojene otroke tako, da so sodelovali pri tem. Veliko mulcev bi se namreč uprlo.
Odgovori
0 0
DAEMONIUM
29. 03. 2026 10.24
Govori se da je Domen Prevc preko noci zbolel za virusom imenovanim Kpčejevc oz ko sedi na deski na vrhu skaklanice mu zacne ta vrtati po glavi z vprasanji, "kaj pa če.." in kot smo videli v soboto se je vse tri skoke obnasal tako, kot da bi bil prvic na velikanki😭 ampak to se ni vse, ker kpčejevc gre z njim naprej tudi na 120k skakalnice... 🥶🥶🥵
Odgovori
0 0
patogen
29. 03. 2026 10.35
Kaj to misliš? Kaj pa če padem? ali kaj?
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615