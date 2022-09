Ocena mandatov predsednika republike Boruta Pahorja

Borut Pahor je v svojih mandatih kot predsednik republike obiskal 1782 prireditev, imel je 377 sprejemov, več kot 1500 govorov in nagovorov, 181 obiskov v tujino, gostil je 83 tujih voditeljev. Podelil je 357 odlikovanj in 41 jabolk navdiha. A po čem si bomo najbolj zapomnili njegova mandata? Kako mu je uspelo dvakrat zmagati na volitvah za predsednika države? Zakaj mu tudi neprimerne in nepremišljene izjave niso škodile? Kje je umanjkal, kje smo pogrešali njegov odziv? In kako je postal "Instagram" predsednik?

Borut Pahor je Instagram odkril leta 2013. Vse do leta 2016 je bila večina njegovih objav bolj ali manj protokolarnih: obisk slovenskega vojaka, slavnostni govor ob mednarodnem dnevu miru, razprava generalne skupščine OZN, srečanje z Barackom in Michelle Obama, sprehod po Ljubljani z monaškim knezom Albertom. Sem in tja tudi kakšna iz osebne zbirke: z družino na otvoritvi skateparka, tek na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju. Potem pa leta 2016 – pred drugo predsedniško kampanjo – preobrat. V težnji, da bi se približal ljudem, je pristal na predsedniški "roast" oziroma žar, ki smo ga predvajali na naši televiziji. Pred drugim bojem za predsedniški stolček so Pahorjeve Instagram objave postale bolj osebne, zanimive, privlačne – število sledilcev je zraslo. Dan Podjed je s kolegico Ajdo Pretnar analiziral ta Pahorjev obrat in ugotovil nekaj zanimivosti: najprej, s katerimi objavami je Pahor postal – kot pravi Podjed – kralj ljudskih src: " En tip teh objav je bil to, čemur mojster promocije Damjan Murko pravi "šlepanje" na zvezde. Če ste torej nekje, kjer je pevec skupine U2 Bono, se z njim slikate in pridobite bistveno več sledilcev ." Zanimivo je tudi, s katerimi ključniki oziroma "heštegi" je Pahor ciljal ljudska srca in jih tudi zadel.

'Miška mala'

Pahorju je v zadnjih desetih letih nekajkrat ušlo. Zagotovo se spomnite maturantske parade leta 2015, ko je z odra zaklical: "Ajde, miška mala, to mi deli." O tej Pahorjevi neprimerni izjavi smo vprašali dr. Metodo Dodič Fikfak, ki je jasna: "To so zdrsi, o tem ni nobenega dvoma. V nedogled lahko razpravljamo, ali si jih predsednik lahko privošči. Po mojem mnenju ne. Seveda me kot žensko takšne stvari izredno prizadenejo." A v tem prepirljivem slovenskem okolju, kjer iščemo le napake in zdrse drugega, še pravi Dodič Fikfak, je bil Pahor spravljiv politik. "Kot edini politik se je oblekel v obleke poklicev, ki so pri nas nespoštovani, zavrženi in vsaj za en dan dal tem ljudem ponos in samozavest. Čeprav je bila to reklamna poteza."

Pahor je najbolje igral Pahorja

Ravno z opravljanjem poklicev se je Pahor v prvi predvolilni kampanji za predsednika države približal ljudem. V prvem krogu volitev so se takrat – leta 2012 – pomerili trije kandidati: aktualni predsednik Danilo Türk, Milan Zver in Pahor. Janja Božič Marolt skozi podatke pojasnjuje: "Dejstvo je, da je Pahor v takratni kampanji iz osredotočenosti nase in na svoj videz prepoznal pomembnost ljudstva in se osredotočil na ljudi, z opravljanjem poklicev in celo prostovoljnim delom. S tem je presegel strankarsko podporo SD-ja (njegove nekdanje stranke) in pridobil – ne glede na gospoda Zvera, ki je večinsko podporo dobil od SDS ... je 17 odstotkov takratnih SDS podpornikov glasovalo za Pahorja." S podporo desnih volivcev je Pahor zmagal tudi pet let kasneje. Njegova najmočnejša konkurenca je bil Marjan Šarec. "Šarec je ohranil samo ljudskost, svojo pristnost in v bistvu je prednost Pahorja na drugih volitvah bila ta, da mu Šarec ni mogel blizu, kajti Pahor je bolje igral Pahorja kot bi ga katerikoli drugi predsednik."

Simpatiziranje z Janšo

Pisatelj in nekdanji politik Tone Partljič Pahorja pozna iz poslanskih klopi. Doživel ga je kot poslanskega kolega in kot predsednika državnega zbora. V plus Pahorju šteje, da je postavil spomenik žrtvam vseh vojn. Da je šel na prireditve, na katere morda kateri drugi predsednik ne bi šel. Ker predsednik države je predsednik vseh, poudarja. Še en Pahorjev dosežek vidi v tem, da je demistificiral predsedniško palačo, jo odprl za ljudi in jim jo približal. Tudi nastopaštva in potrebe po tem, da ugaja vsem, mu ne zameri. Ga pa je šokiralo: "... ko je po Šarčevem odstopu dal mandat Janši, kar je logično in edino legitimno ... vendar sem ga slišal reči za medije, da ga je izbral zato, ker je Janša močna osebnost. In ko sem premišljeval o tem, sem razmišljal, da je Angela Merkel primerna, ostali – to je bil višek Trumpa, to je bil vzpon Orbana v Budimpešti, Erdogana v Ankari... Jaz ne vem, katere druge močne osebnosti je mislil, in če se mu je zdelo super, da bo naš premier podoben tem močnim osebnostim, me je zelo zaskrbelo."

V 24UR Fokus boste slišali Pahorjeve izjave – tiste nepremišljene in povsem neprimerne, ki si jih kot predsednik republike ne bi smel privoščiti, pa tiste, ob katerih smo se smejali. Spomnili bomo tudi na besede, ki bi jih moral izreči, a jih ni. Zato: zdaj, ko Pahor odhaja, koga si želimo za njegovega naslednika ali naslednico? Kaj se lahko nauči iz Pahorjevih mandatov in napak? Kako je lahko boljši predsednik ali predsednica republike?