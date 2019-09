Od judovskega spomenika do rožnega venca, od obrambnih zidov do medaljona

Vsako arheološko najdbo je treba postaviti v kontekst, pravi arheolog Rok Bremec, ki je poleti izkopaval na Bledu.

Z deli na ptujski tržnici so začeli že lansko jesen, arheološka izkopavanja so bila tudi letos poleti zahtevna, najdbe pa - kot boste videli nocoj v 24ur Fokus - navdihujoče. Eden od presenetljivih objektov, ki so ga našli, je spomenik, ki so ga odkrili v eni od uličic okoli tržnice. Arheolog Ahac Šinkovec je povedal: "V bistvu smo pričakovali, da gre za rimski nagrobni spomenik, in ko smo ga dvignili, smo ugotovil, da gre za judovski spomenik, judovsko nagrobno ploščo, ki izvira iz 14. stoletja in ga lahko povezujemo s tednjo judovsko skupnostjo, ki se jo tukaj omenja."

Znanje, ki ga dobijo arheologi in zgodovinarji s pomočjo izkopavanj, je neprecenljivo. Spreminja in bogati naše vedenje o tem, kdo vse je na tem prostoru živel, kdaj in kako je živel. Vse o poletnih arheoloških izkopavanjih, delu arheologov in o tem, kakšna spoznanja so ta izkopavanja prinesla ... nocoj v 24ur Fokus!