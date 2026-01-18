Naslovnica
Fokus

Kdo polni blagajne političnih strank?

Ljubljana, 18. 01. 2026 08.51 pred 41 minutami 3 min branja 22

Avtor:
Brigita Potočnik
Brigita Fokus

Koliko denarja se je lani nateklo v blagajne političnih strank? Samo iz državnega proračuna slabih 5,6 milijona evrov, kar je še enkrat toliko kot pred tremi leti. Stranke dobijo denar tudi od občin, iz članarin in donacij. Kako je z nezakonitim financiranjem strank, jih financirajo tudi podjetja? In kako na bogato se stranke lotevajo predvolilne kampanje, morda tudi s posojili?

Afere, medsebojna obtoževanja pa sumi, kdo in od koga dobiva denar, kakšne manevre, obvode financiranja izvaja. Pod drobnogledom preiskovalne komisije Državnega zbora, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank, sta stranki SDS in NSi. Prvi komisija očita nezakonito financiranje prek Nove24 in medijske hobotnice, ki sega tudi do Orbanove Madžarske, drugi obvodno financiranje prek Inštituta dr. Janeza Evangelista Kreka. Obe nezakonitosti zanikata.

Katera stranka ima največ denarja, katera najmanj? Kako je z očitki nezakonitega financiranja, kaj pravijo o tem v NSi in zakaj je bilo lansko leto zanje uspešno? Koliko so stranke privarčevale za državnozborske volitve in koliko si bo izposodila do zdaj edina parlamentarna stranka, ki je napovedala posojilo? Tudi o tem nocoj v rubriki Fokus v oddaji 24UR.

Kakšno vlogo ima pri financiranju največje parlamentarne stranke Gibanje Svoboda družba Gen-I, je želela razčistiti desnica, a neuspešno. V družbi kot tudi v stranki kakršnokoli obvodno financiranje zanikajo. "Govoric niti ne želim komentirati, lahko jih pa ostro zavrnem," pravi v pogovoru za Fokus, med drugim tudi glede očitkov o lažnih spletnih profilih, ki hvalijo stranko, generalni sekretar Gibanja Svoboda Matej Grah

In kako stranke polnijo svoje blagajne? Med drugim z donacijami. Podatki, ki smo jih dobili od parlamentarnih strank, z izjemo SDS, kažejo, da je zbrala lani največ donacij od fizičnih oseb stranka SD, in sicer približno 76.000 evrov. Gre za različne zneske, ki jih stranki nakažejo člani, simpatizerji, pojasnjuje generalna sekretarka SD Živa Živković. "Od 100, 200, tudi 1.500 evrov, različno se odločajo naši donatorji pri prispevanju teh sredstev." 

"Kot veleva zakon, bomo v Slovenski demokratski stranki podatke, o katerih sprašujete, v prihodnjih tednih posredovali Ajpesu in bodo v nadaljevanju tudi javno objavljeni," nam pišejo iz stranke, ki je sicer predlani dobila skoraj 216.000 denarnih prispevkov, kar je bilo med parlamentarnimi strankami največ.

Eden od prihodkov strank so članarine. Tudi glede tega izstopa SDS. Leta 2024 se je nateklo v njeno blagajno iz tega naslova 124.166 evrov. Za lani podatki kažejo, da je najmanj članarin pobrala stranka Gibanje Svoboda, slabih 25.000 evrov. Glede števila članov so v tej stranki skrivnostni, vsi pa plačujejo enako, 25 evrov na leto. So pa glede svojih funkcionarjev bolj zahtevne druge stranke. Predvsem Levica, v kateri imajo progresivno lestvico. "Tisti, ki imajo višjo plačo, plačujejo večji delež, kot tisti, ki imajo nižjo plačo," pojasnjuje Matej Zupanc, generalni sekretar Levice. Članarina nekdanjega poslanca Levice Mateja Tašnerja Vatovca je bila, preden je prestopil v SD, približno 500 evrov na mesec. Levica je dobila s članarinami lani 49.911 evrov.

A bolj kot članarine in donacije blagajne strank polni državni denar. Največja prejemnica, stranka Gibanje Svoboda, je dobila lani iz državnega proračuna 2.243.544 evrov, medtem ko so bili njeni celotni prihodki lani 3.229.118 evrov. Druga največja prejemnica državnega denarja je SDS. Lani je dobila 1.303.800 evrov. 

So bile pa stranke zaradi državnozborskih volitev, ki bodo čez približno dva meseca, varčne. Kljub temu bodo v SD, ki namerava v predvolilno kampanjo vložiti približno pol milijona evrov, najeli bančno posojilo, medtem ko ga druge paralamentarne stranke za zdaj ne napovedujejo. Bodo pa stroški, pravijo v strankah, podobni tistim iz leta 2022. Takrat sta največ denarja, približno 660.000 evrov, vložili v predvolilno tekmo SDS in NSi.

Brigita Fokus


Fokus Financiranje strank članarine donacije prihodki strank volilna kampanja

Skrita kamera v salonih: botoks in polnila brez zdravnikov

