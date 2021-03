Od Planice do Tokia: mehurček, karantene, stroga pravila, tekme brez navijačev

Treniranje – garanje, odrekanje na račun vrhunske pripravljenosti in vrsta strogih ukrepov zaradi covida-19, s katerimi se v zadnjem letu soočajo vrhunski športniki. Tudi okužbe, solze in izpuščene tekme. Kako so v Planici poskrbeli za športnike, da bi v največji meri preprečili morebiten vdor virusa, je v zakulisju preverjala novinarka rubrike 24UR Fokus Maja Sodja. Kako je to videti, si lahko ogledate tudi v spodnjem videu.

Premišljen je vsak korak, vsak ukrep. Od testiranj skakalcev vsak drugi dan, do razkuževanj, razdalj, koridorjev in kulise z virtualnimi navijači, ki planiške množice niso mogli nadomestiti. Skakalci so se testirali že neštetokrat, ali kot pravi Timi Zajc:"Tega se bolj težko navadiš, vsakič ravno toliko zaboli, da ni prijetno. Po eni strani je pa fajn, ker vemo, da imamo samo še enkrat to sezono testiranje."Na testiranje oziroma palčko v nosu, kot se pošali, se ni privadil niti Peter Prevc, a se zaveda, da je to potrebno. Prevc ima namreč že izkušnjo, covid-19 je prebolel: "Pobere moč, predvsem vzame tri tedne treniranja na polnih obratih, počasi se vrneš nazaj."

V Planici so opravili okoli 2300 PCR-testov, stroški testiranja in ostalih ukrepov so jih stali 140 tisoč evrov, celoten strošek Planice pa 1,5 milijona evrov.

Tokio – olimpijci so uvrščeni na prednostni seznam za cepljenje

Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih ravno v Planici decembra lani je bilo kot eno prvih zimskih prvenstev preizkus za vse naslednje. Mednarodni nadzornik za testiranje na okužbo z novim koronavirusom je bil pulmolog Matjaž Turel. In zgodilo se je: na testiranju je padla švicarska ekipa in po potrditvenem testu dokončno izpadla. "Ekipo s svetovnega prvenstva je težko poslati domov, a ker je bila bolezen potrjena, je ta ekipa na žalost morala domov."Prenosa okužbe ni bilo, mehurček je zdržal. In to je tisto, kar je v času epidemije na tekmah najvišjega ranga izjemnega pomena.

Uspeh kariere, njena prva članska medalja in najboljša možna popotnica za olimpijske igre v Tokiu. Srebrno odličje na evropskem dvoranskem prvenstvu v atletiki, ki ga je Tina Šutej osvojila s skokom štiri metre in 70 centimetrov. A pred tem ni šlo vse tako gladko. "Najprej je bil šok zjutraj, sem se zbudila in dobila sporočilo, da je naš fizioterapevt pozitiven in da moramo ostati v sobah, ker smo v izolaciji. Potem se je ta zgodba nadaljevala, ostali smo še nekaj ur v hotelu, vse akreditacije so nam blokirali, nismo smeli nikamor. Tisti prvi trenutek je bil res takšen, da sem pomislila, da mogoče ne bom mogla na tekmo."Tekma je bila k sreči na sporedu v večernih urah, časa je bilo zato dovolj za dodatna testiranja, izšlo se je odlično.