Odhajajo, odhajamo

Ljudje po Balkanu iz različnih razlogov - od gospodarske in politične brezizhodnosti do nezaposlenosti, korupcije, nacionalnih delitev ali pa želje po lepšem življenju - odhajajo.

Od kje odhajajo? Kdo odhaja? Kam odhajajo? Kakšni so vzroki za izseljevanje iz Slovenije? In kakšni so vzroki drugod? Kako se počutijo tam, kamor odidejo? Kdo se vrne in kdo ne? Zakaj se nekateri vračajo, drugi pa ne? Kakšne so sodobne migracije? O tem bomo govorili v poglobljeni analizi v 24UR Fokusu v dveh delih. Prvi bo na sporedu nocoj v oddaji 24UR.

"Migracije so nekaj popolnoma naravnega, nekaj popolnoma običajnega, del naravnih procesov," pripoveduje dr. Mitja Žagar z Inštituta za narodnostna vprašanja. "Najhujše je pa to, ko so se ljudje prisiljeni seliti, ker v nekem okolju ne morejo več preživeti."

Videli boste tudi pretresljive zgodbe iz Italije, kjer kot negovalke ostarelih - Italija ima, podobno kot nekatere druge razvite države, namreč izredno staro populacijo - dela na tisoče Romunk. V Italijo pridejo, da bi lahko denarno pomagale svojim družinam v Romuniji, ki so zaradi revščine mnoge potem povsem odvisne od njihovega denarja iz Italije. Zgodbe romunskih žensk, ki mnoge končajo na zdravljenju v psihiatrični bolnišnici, problem pa je tako velik, da se z njim ukvarja tudi italijanska država, bomo povedali s pomočjo naših romunskih novinarskih kolegov.