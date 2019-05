Odštevanje do evropskih volitev

Nocoj v studio tako prihajata kandidatki iz liste Stranke modernega centra (Janja Sluga), ki bo soočila mnenja s kandidatko DeSUS (Terezo Novak).

Gospodarstvo, sociala, zunanja politika, okolje, podnebne spremembe, evropska sredstva, evropska prihodnost, ... kakšni so odgovori na vprašanja, ki zadevajo Evropo in Slovenijo? Kakšne so razlike med strankami? Kakšne rešitve obljubljajo?

Nocojšnje soočenje vodi Miha Drozg, jutri pa bo soočil kandidata z liste NSi in skupne liste SDS-SLS. Veliko soočenje nosilcev list za evropske volitve pa bo v ponedeljek, vodila ga bo Darja Zgonc.