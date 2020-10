Osebne zgodbe ljudi, ki so preboleli covid-19

Novinarka Maja Sodja se je v minulih tednih pogovarjala z različnimi ljudmi, ki so v preteklih mesecih in tednih preboleli bolezen covid-19. Imeli so različne poteke bolezni, nocoj boste v rubriki 24ur Fokus lahko slišali njihove zgodbe in tudi njihova opozorila. Stjepan in Alma Iveković sta upokojenca, doma iz Dolenjskih Toplic. Marca letos še pred epidemijo v Sloveniji sta šla na potovanje v Turčijo, dva dni po tem, ko sta se vrnila domov, je Stjepan dobil simptome. Zbolela sta oba. Ena od stvari, ki ju je najbolj skrbela, je bilo to, da bi okužila druge, da bi okužila koga, ki bi ga bolezen lahko zelo prizadela ali bi bila zanj celo smrtna ...

Tudi Urša Bartolse je s koronavirusom okužila v prvem valu, med prostovoljnim delom v Domu za starejše v Šmarju pri Jelšah. Tam je bilo eno prvih žarišč v Sloveniji. Odločitev, da kot študentka zdravstvene nege pomaga izčrpanim zaposlenim v domu, ni bila lahka, pravi. Vedela je namreč, da je tam verjetnost okužbe velika. Ampak je pretehtala želja, da pomagam, da se počutim koristno, to je bilo močnejše od skrbi, da se okužim, pripoveduje. Ko je tudi sama zbolela, je tritedensko karanteno preživela v Šmarju, del izolacije povsem sama v apartmajski hiši, kjer je prej bivala s kolegi.

Novinar časnika Večer Igor Selan in njegova žena Jasmina Selan sta spopad z boleznijo, ki hromi ves svet, opisala tudi v dnevniku. Za 24ur Fokus sta strnila svoji izkušnji z virusom, strahom, nelagodjem, negotovostjo. Del njune zgodbe si lahko pogledate v priloženem videu. "V bistvu se je začelo kot gripa, z utrujenostjo, povišano temperaturo, nadaljevalo vse boljše in zdelo se je, da bova to preživela odlično. Midva sva med tistimi srečneži, ki pa ne bova imela nekih zapletov. Dokler četrti dan zjutraj nisem mogel vstati iz postelje, vročina 39, in to je trajalo 10, 11 dni, temperatura ni hotela pasti, utrujenost, bolečine. Vmes sem šel že v bolnišnico, dobil infuzijo, paracetamol v kri, slikanje pljuč, ki k sreči ni pokazalo sprememb, tako da se je vsaj to srečno končalo," pravi Igor. "Pri meni je bilo par dni vročine nad 38, zame povsem neobičajno, sicer pa blaga bolečina, po par dnevih sem bila povsem v redu, zadnja dva tedna, ki sem ga preživela v stanovanju, povsem zdrava,"pripoveduje Jasmina. "On je bil tako slab, da se včasih sploh ni odzival, pokrivala sem ga z mrzlimi brisačami, pa vročina ni padla pod 39. Bila sem izredno zaskrbljena, ker so mi tudi zdravniki ves čas govorili, da to škodi telesu, bil je vse slabši, in zaskrbljen si, ko ti rečejo, da čas zapletov po njihovih izkušnjah šele sledi." Ležal sem, na trenutke čisto letargično, se spominja Igor. Posledice bolezni čuti še danes.

Ljudi pozivata, naj epidemijo jemljejo resno. Tudi če večina nima hudega poteka bolezni, so lahko med tistimi, ki bodo imeli hud potek, zaplete, celo smrtni izid, njihovi straši, kolegi, bližnji ... Zavedata se, da je marsikomu vsega že"preko glave, ampak to je realnost, s katero bomo živeli verjetno še precej časa, ne le nekaj mesecev, ampak morda nekaj let". "Ko enkrat to vzamemo za samoumevno, maske, razkuževanje, distanca, postane to neobremenjujoče. In hkrati težko poslušam pozive nestroke, tistih influencerjev, ki pozivajo k individualizmu, sebičnosti v imenu svobode in pravic posameznika. Trdim, da se moje pravic končajo tam, kjer se začnejo v škodo drugega,"opozarja Jamina Selan.

Med drugim boste slišali tudi zgodbo Gorazda Kavška, ki je predstojnik ljubljanske porodnišnice. Pred meseci se je okužil z novim koronavirusom. Več nocoj v 24ur Fokus.