Otroci kot potrošno blago vojn

Na desettisoče otrok - tako deklic kot dečkov - je tudi dandanes prisiljenih sodelovati z oboroženimi skupinami v kriznih žariščih po vsem svetu. Nekateri so vojaki na prvih bojnih linijah, spret drugi kuharji, nosači, kurirji, vohuni in nenazadnje spolni sužnji in sužnje. Po zadnjih uradnih podatkih je bilo lani na begu pred vojno in nasiljem skoraj 31 milijonov otrok, kar je največ po drugi svetovni vojni. Rekordno je tudi število otrok, ki so na begu brez spremstva staršev. Leta 2010 in 2011 jih je bilo v 80 državah 66 tisoč, le pet let kasneje pa kar petkrat več - 300 tisoč. In to so le uradno zabeležene številke, dejansko stanje je še veliko slabše.

Z Ishmaelom Beahom se je za 24UR Fokus pogovarjala novinarka Tea Šentjurc. O grozotah, katerih del je bil, o tem, kaj take grozote naredijo človeku, o tem, kako je vsakega človeka mogoče rešiti, o tem, kako smo lahko vsi mi vir upanja za nekoga drugega ... Ne zamudite nocoj v 24UR Fokus.