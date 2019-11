Ko jajčniki ne reagirajo več in ko menstruacije popolnoma prenehajo, ko je ženska 12 zaporednih mesecev brez menstruacije – takrat nastopi menopavza ali krajše mena. Po zadnji raziskavi je povprečna starost žensk, ko vstopijo v menopavzo, dobrih 52 let. Spremembe, ki jih povzroči pomanjkanje spolnih hormonov, ženskega estrogena in progesterona v predmenopavzi, pa so: neredni menstrualni ciklusi, vročinski oblivi, ki se lahko pojavljajo večkrat na dan, tudi ponoči, kasneje se lahko pojavijo še simptomi na rodilih in sečilih, kot so neprijetna srbečica v nožnici, bolečina ob spolnih odnosih, pogostejša vnetja sečil in težave z uhajanjem urina ...

O tem za rubriko 24UR Fokus govorijo strokovnjaki, ginekologi, fiziatrinja, psihologinja in psihoterapevtka, endokrinolog ... Kako je v menopavzi z jemanjem hormonov – kdo, kdaj, kaj se upošteva ... Kako je z nasveti? Kaj še lahko pomaga? Kaj so miti in kaj resnice? Česa nikakor ne kupujte, ker vam lahko škodi? Veliko je namreč zavajanja, napačnih informacij, govoric, nepreverjenih nasvetov ...

Tudi o tem, kako je s hormoni pri moških. Izrazu andropavza strokovnjaki niso naklonjeni, saj so med procesom upadanja spolnih hormonov pri ženskah in pri moških pomembne razlike.



Približno pet odstotkov žensk prizadene zgodnja menopavza, to je prenehanje menstruacije pred 45. letom. Najpogostejši vzrok zanjo je genetski. En odstotek žensk pa ima prezgodnjo menopavzo, to pa pomeni, da menstruacijo izgubijo pred 40. letom. Vzroki zanjo so prav tako lahko genetski, lahko pa se prezgodnja mena zgodi kot posledica bolezni.



