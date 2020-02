Po izobrazbi okoljski ekonomist, po srcu borec za okolje

Sonnenscheinše vedno sodeluje z univerzo v Lundu na Švedskem, v Sloveniji pa s Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj Umanotera, kjer trenutno vodi projekt Skrb za podnebje. Za nocojšnji 24ur Fokus govori o podnebnih spremembah, okolju, politiki, ekonomiji ... in o Sloveniji. Kaj se mu zdi v Sloveniji boljše kot v Nemčiji ali na Švedskem? Kje je Slovenija dobra? In kje je slaba? Kakšne ukrepe bi morali sprejeti in kako? Kakšna je širša slika?

Kaj bi morali spremeniti na ravni sistema, na politični ravni? Pogovor - od tega, česa ne znamo ceniti v Sloveniji, pa bi morali, do tega, kaj bi lahko izboljšali. Od odločitev vsakega posameznika do nujnosti sistemskih sprememb. Od Grete Thunberg do zanikanja podnebnih sprememb in ignoriranja znanosti. Od ločevanja odpadkov doma do TEŠ6, prometa in premalo ambicioznega ukrepanja politike ...

Z Jonasom Sonnenscheinom se je za 24ur Fokus pogovarjala novinarkaMaja Sodja, pogovor sta simbolno začela v parku Tivoli, na zeleni površini sredi mesta, ga nadaljevala na letališču in na nadvozu nad eno od avtocest ter končala pred državnim zborom v središču prestolnice.

Novembra lani se je začela kampanja Leto brez leta, da bi ljudi ozavestila o vplivu letenja na podnebje. Tudi o tej temi v nocojšnjem 24ur Fokus.