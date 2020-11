Pogovor z glavnim epidemiologom v državi: 'Preden zaspim, so v mojih mislih vedno šole'

"Številka pozitivnih testov je katastrofalna, je izjemno visoka, to pove, da smo na meji svojih kapacitet, ne vidimo dobro poti naprej in mogoče imamo zadaj ledeno goro. / ... / In se moramo zdaj zanašati na druge parametre, ki pa so poznejši od drugih bioloških faktorjev–govorimo o hospitalizacijah. /.../ Zdaj torej gledamo te številke, ki niso spodbudne. /.../ Potem pa imamo še en drugi parameter, ki sledi hospitalizacijam, vemo, kateri je. To so smrti. Kar pa je še težje gledati."

O tem, kje smo zdaj z epidemijo, ukrepih, o tem, kaj vemo o širjenju virusa in česa ne vemo, zaprtih šolah, cepivu, težkih dneh in luči ... Smo govorili z glavnim epidemiologom v državi.

Mario Fafangel je predstojnik Centra za nalezljive bolezni, z njim pa se je za nocojšnji Fokus pogovarjalMiha Drozg."Najbolj me skrbi trenuten pritisk na naš zdravstveni sistem, ki pa je od epidemiologije do same klinike podhranjen," pravi Fafangel. Vse o epidemiji, o možnih rešitvah, "bremzanju", kot pravi Fafangel, o primerjavah, napovedih, modelih, dobrih in slabih novicah ... V nocojšnjem daljšem pogovoru v Fokusu.