Pokazale brazgotine, da bi rušile tabuje: 'Odstranitev dojk mi ni predstavljala težav'

Poseg v intimo, v del telesa, kjer so nastale trajne brazgotine od težkih operacij, je velika prošnja. Tega smo se v redakciji 24UR Inšpektor in 24UR Fokus zavedali. Hkrati pa je močno sporočilo vsem, ki jih je doletela enaka bolezen – da težka obdobja minejo in da iz njih pridemo drugačni. Spremenjeni. Močnejši.

Pol leta zatem so Nina, Nea in Magda stopile pred naše kamere. Se nastavile fotografskemu objektivu in pokazale brazgotine. Neine so stare le tri leta, Ninine enajst, Magdine dobrih dvajset. Brazgotine po odstranitvi dojk, ki pripovedujejo zgodbo o soočanju s številnimi vprašanji in strahovi, ki so jih prestale. Danes pa so opomnik, da se je vse izteklo dobro. "Ženskam je treba dati vedeti, treba jim je pokazati," pravi Nina Milič. Odgovornost, da bi ozaveščale o samopregledovanju, o bolezni, je neverjetna. "Zadovoljna sem, da bom mogoče kakšni ženski olajšala pogled, da ni vse črno, da se s tem da živeti in preživeti," nadaljuje Magda.