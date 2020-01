Poklici, pri katerih je pomembna empatija, ne bodo izginili

Kakšni so, kakšni bodo poklici prihodnosti? Odgovor na to vprašanje in druga vprašanja in dileme, povezane s to temo, je za rubriko 24UR Fokus iskala novinarka Petra Čertanc Mavsar. Na fakulteti za računalništvo smo bili v laboratoriju za umetno inteligenco. Prav poklici s tega področja so namreč med tistimi poklici, po katerih bo v prihodnosti vedno več povpraševanja.

A umetna inteligenca, robotizacija, avtomatizacija nikakor ne morejo nadomestiti socialnih stikov, bližine ... Poklici, v katerih je pomembna empatija, bodo zato v prihodnosti tudi zelo pomembni. Prebivalstvo se stara, medicina napreduje ... Med zelo iskanimi in potrebnimi poklici v prihodnosti bodo zato, denimo, tudi medicinske sestre, zdravstveni tehniki, fizioterapevti, zdravniki, spremljevalci starejših ...

Vse bolj naj bi postajali pomembni tudi poklici s področij gradbeništva, ekologije, biotehnologije ... V nedeljo v rubriki 24UR Fokus o poklicih, o tem, kako se spreminjajo razmere, o tem, kako se spreminja znanje, kako se bo spremenilo izobraževanje ...