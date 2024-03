Poklon Petru Prevcu

V iskrenem pogovoru za našo televizijo je govoril o bremenu medijske prepoznavnosti. Status športnega zvezdnika, kar Peter Prevc nedvomno je, mu ni najbolj blizu. Dejal je, da so ga medijske in sponzorske obveznosti po sezoni 2015/2016 izčrpale in robotizirale. Že od nekdaj rad hodi v hribe, v gorah išče in najde mir. Pojasnil nam je, kaj tam doživlja. Govorila sva tudi o prihodnosti, o tem, kaj bo počel, kaj sploh zna. Njegovega nekdanjega trenerja Gorana Janusa za Petrovo prihodnost prav nič ne skrbi.