Politična analiza: preštevanja, preigravanja ...

Nocoj v 24UR Fokus analiza sedanjega političnega trenutka, različnih možnosti, gibanj javnega mnenja, delovanja politikov, strank ... V Fokusu, ki ga je pripravil novinar Miha Drozg, s svojimi mnenji in ocenami sodelujejo Janja Božič Marolt, direktorica Mediane, Inštituta za raziskovanje trga in medijev, kjer že več kot dve desetletji merijo javno mnenje in izjemno zanesljivo napovedujejo izide volitev; doc. dr. Tadej Troha s Filozofskega inštituta ZRC SAZU; zgodovinar in publicist Luka Lisjak Gabrijelčič in dr. Romana Jordan, nekdanja evropska poslanka SDS, sicer pa ena od sopodpisnic javnega pisma, ki so ga ta teden napisale nekatere osebnosti iz politično-družbenega življenja.

Janja Božič Marolt o vlogi predsednika SMC v trenutnem dogajanju: "Dejstvo je, da je ta hip ključna figura na slovenskem političnem prostoru dejansko g. Počivalšek in njegova stranka. Kajti on je tisti, ki bi s svojo odločitvijo, ali gre v sodelovanje z Janšo ali ne, prevesil tehtnico za ali proti volitvam. / ... / Tako za SDS kot še zlasti za SMC bi bil dogovor za sodelovanje v novi vladi veliko lažja, varnejša in gotova pot, kot če se odločijo za predčasne volitve. Predvsem za SMC, kajti če se spomnimo: SMC ima 10 poslanskih mest. Oni so na zadnjih volitvah dobili 9 in nekaj odstotkov. Danes pa je SMC najbolj zdesetkana, zelo dober izraz, danes je SMC najbolj zdesetkana stranka, v primerjavi z zadnjimi predčasnimi volitvami leta 2018."

O stranki upokojencev in njeni novi predsednici: "DeSUS se je na zadnjih predčasnih volitvah relativno dobro odrezal, ampak po letu 2018 jim je podpora dejansko močno upadala iz meseca v mesec. Z novo vodjo stranke Pivčevo je v javnem mnenju DeSUS pridobil, še vedno pa ni doslej prišel do nivoja leta 2018. Zelo pomembno je, kako se bo - če se bo - Pivčeva opredelila ideološko. Ideološka opredelitev je tista, ki v Sloveniji deli volivce."

In o možnem gibanju javnega mnenja v primeru, da ne pride do oblikovanja nove vlade, ampak da pride do predčasnih volitve: "Dlje časa, kot bo trajalo do eventuelnih predčasnih volitev, slabše je lahko za sedanjega premierja v odstopu in bolje je za vse eventuelne nove obraze, če bi se pojavili, slabše pa za vse tiste, ki bi jih eventuelne afere odnesle. / ... / Če bi bile volitve danes, bi bila situacija povsem drugačna, kot če bodo čez dva meseca. Je pa res, da bi danes kazalo, da bi bilo v parlamentu manj strank, kot jih je trenutno, in da bi bil SDS močnejši, LMŠ močnejši, lahko da celo SD močnejši, Levica močnejša, ostale bi bile pa šibkejše ali pa jih ne bi bilo v parlamentu,"ocenjuje Janja Božič Marolt in zaključuje:"Ampak predvolilno obdobje je vedno zelo intenzivno in si ne predstavljam, da bi tokrat, če bi se zgodilo, bilo to manj opazno."

Kakšna je katera od strank, kakšne so računice v ozadju, kaj se je spremenilo od prejšnjih volitev, kdo se je spremenil in kdo ne in kaj potrebuje Slovenija? 24UR Fokus nocoj v oddaji 24UR.