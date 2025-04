Kaj prinaša reorganizacija Centra za varovanje in zaščito?

Po nemalo očitkih o nepravilnostih na Centru za varovanje in zaščito - spomnimo, varovanje tožilke Mateje Gončin in domnevno zbiranje osebnih podatkov predsednice Državnega zbora - in po tem, ko je anomalije potrdilo tudi več nadzorov, bo CVZ zdaj deležen reorganizacije. Ena od teh bo premestitev. Po novem bo Urad za varnost in zaščito spadal pod Upravo za policijske specialnosti in ne več pod Generalno policijsko upravo.

"Z novo umestitvijo se bo izboljšal proaktiven nadzor /.../ nad delom policistov predvsem pri odkrivanju in ugotavljanju odklonskih pojavov in kršitev ter izvedba ustreznih ukrepov," zagotavljajo na notranjem ministrstvu, ob tem pa napovedujejo še prenovljeno sistemizacijo delovnih mest in delovnih procesov.

Da je takšna rešitev smiselna, je ocenil Miroslav Žaberl, Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru. "Center za varovanje in zaščito absolutno spada pod policijske specialnosti," je dejal.

Spet drugi so veliko bolj kritični. "Lahko takoj rečem, da ta reorganizacija ni korak v pravo smer. Se ne morem znebiti dvoma, da jo bojo poskušali izkoristiti za to, da bodo obračunali s kadri, ki pač niso zaželjeni," pravi nekdanji direktor policije Boštjan Lindav.

Da bi prišlo do povračilnih ukrepov zoper tiste, ki so na nepravilnosti opozarjali, skrbi tudi Sindikat policistov.

"Vsem zaposlenim v CVZ nekako preneha status zaposlenosti v CVZ in da se bodo morali čisto vsi prijaviti. Nikakor ne bomo dovolili, da se ta reorganizacija izvaja za kaznovanje, discipliniranje ali ustrahovanje uslužbencev policije," je dejal predsednik Sindikata policistov Slovenije Adil Huselja.

Izbor zaposlenih naj bi sicer vodila posebna komisija, notranje ministrstvo pa zagotavlja, da nihče od zaposlenih ne bo ostal pred vrati Policije. "Dovolj dolgo sem v Policiji, da sem videl in doživel marsikaj," je povedal Huselja.