Položaj v zameno za dopust predsedniku vlade Robertu Golobu?

Dva meseca po razkritju domnevno spornih praks znane in vplivne odvetnice Nine Zidar Klemenčič se je na nas obrnilo več virov, ki so nam odstrli zaveso zakulisja političnega vpliva in interesnih povezav. V 24UR Fokus - ki si ga lahko ogledate v članku spodaj - razkrivamo brezplačne dopuste, domnevne kadrovske kupčije in sume izkoriščanja tretje največje bolnišnice v državi.

OGLAS

Vezni člen je širši javnosti manj znani slovensko-češki poslovnež Tomaž Subotič. Prav v njegovi obmorski hiši v Karigadorju je leta 2023 večkrat brezplačno dopustoval predsednik vlade Robert Golob. Tam je počitnikoval kar trikrat – skupaj s svojo partnerko Tino Gaber in Pino Weisseisen, svetovalko, zaposleno v Kabinetu predsednika vlade. Četrti dopust, načrtovan za avgust, so tik pred zdajci odpovedali zaradi Golobovih službenih obveznosti.

"Tomaž, fantastično smo se imeli. Z veseljem pridemo še. Se morava res pogovoriti o tem. Ali imaš kakšno čistilko, ki jo lahko pokličemo, ko gremo? Ključe vzamem jaz, samo da vem, kako naj pustimo hišo. Še enkrat hvala." To je sporočilo, ki ga je leta 2023, po enem izmed dopustov, premier Robert Golob poslal Tomažu Subotiču. Subotič mu je odgovoril:"Dragi Robi, sem vesel za vas ... ne rabiš skrbeti za čiščenje.. ključe vzemi, ostalo pa, ko se vidiva. Tomaž."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kdo je Tomaž Subotič?

Subotič je svoj poslovni imperij zgradil na Češkem, kjer že več kot 30 let vodi podjetje Intertrade Praga. Po naših informacijah je v Pragi lastnik dveh nepremičnin. Večji del svoje poslovne kariera se ukvarja z metalurgijo. Velja za uspešnega podjetnika; med drugim je solastnik slovenske hčerinske družbe Moravia Steel, ki sodi med sto največjih podjetij v Srednji Evropi. "Na leto imamo v Sloveniji od 20 do 25 milijonov evrov prometa," je pred desetletjem povedal v enem od intervjujev.

Subotič nikoli ni skrival, da je milijonar. Pred desetimi leti je za Delo dejal: "Na Češkem prideš na lestvico najbogatejših, če imaš najmanj 38 milijonov evrov premoženja; na njihovo lestvico ne pridem. Pri nas pa bi na tej lestvici lahko bil, moje premoženje je vredno več milijonov evrov, a ne želim razkrivati podrobnih podatkov. Ponosen sem na to, da sem uspešen in da sem premožen, in to je to. /.../"

Subotič je največji posamični lastnik Železarja Štore, ki ima petinski delež v podjetju Štore Steel. Prav tako je - z malo manj kot 3-odstotnim deležem - največji posamični lastnik zreškega Uniorja. V preteklosti je bil tudi največji posamični delničar Pivovarne Laško ter drugi največji lastnik celjskega Etola. Sodeloval je v številnih nadzornih svetih – med drugim v Banki Celje, Etolu, Radenski, Cinkarni Celje in še v nekaterih drugih družbah. Bil je tudi predsednik Šahovske zveze Slovenije.

Kakšna je povezava med Subotičem in Golobom?

Po naših informacijah sta se Tomaž Subotič in Robert Golob spoznala tik pred parlamentarnimi volitvami leta 2022. V predvolilnem času naj bi se vsaj dvakrat osebno sestala. Čeprav je Subotič vse življenje deloval v jeklarski industriji, mu je prav vlada Roberta Goloba odprla vrata v javno zdravstvo.

Sveti zavodov so edini nadzorni organ državnih bolnišnic. Njihova ključna naloga je nadzor nad zakonitim delovanjem bolnišnice.

Jeseni 2022 je najprej postal član, nato pa še predsednik sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje – tretje največje bolnišnice v državi. Junija 2023 ga je vlada imenovala še v svet zavoda Psihiatrične klinike Ljubljana, kjer je ponovno prevzel predsedniško funkcijo.

So vpleteni za zasebne interese izkoristili tretjo največjo bolnišnico v državi?

Po prihodu Tomaža Subotiča v celjsko bolnišnico je tja prišla tudi znana odvetnica Nina Zidar Klemenčič – osrednja akterka razkritja pred dvema mesecema.

Nina Zidar Klemenčič je že vrsto let povezana z aktualnim direktorjem celjske bolnišnice Draganom Kovačičem, ki ga je svet bolnišnice – pod vodstvom Subotiča– imenoval najprej za vršilca dolžnosti, nato pa še za direktorja s polnim mandatom. Zidar Klemenčič je Kovačiča v preteklosti zastopala v preiskavi zaradi suma korupcije v primeru žilnih opornic. Kovačič sicer na koncu ni bil med ovadenimi.

Medregijska Splošna bolnišnica Celje je tretja največja bolnišnica v državi. Namenjena je okoli 300 tisoč prebivalcem širše celjske regije, kar predstavlja 12 – 15 odstotkov vseh državljanov.

In prav med omenjeno trojico – Subotičem, Kovačičem in Zidar Klemenčič – se je decembra 2022 zgodila potencialno sporna praksa. To je elektronsko sporočilo s prošnjo za pravno mnenje za Subotičevo zasebno družbo, ki ga je Subotič poslal direktorju, ki ga je sam nadziral: "Doktor Dragan, kot sva govorila. Prosil bi mnenje glede komentarja v drugi točki in to do vključno srede. V četrtek je seja nadzornega sveta. Sedanji direktor je star že 72-73 let, prejšnjo pogodbo je sklenil s prejšnjim predsednikom nadzornega sveta, jaz sem novi in mu je nočem podaljšati - bilo bi nehigijensko /.../ Hvala, Tomaž." Deset minut pozneje Kovačič e-sporočilo posreduje odvetnici Nini Zidar Klemenčič. "Zdravo Nina! Prosim te, če lahko do srede podaš mnenje na tale problem za katerega me je zaprosil predsednik sveta zavoda. Lep pozdrav, Dragan." Zidar Klemenčič odgovori: "Zdravo, seveda pripravimo. Na zadevi bo delala odvetnica /.../. Na koga pri vas se lahko obrne, če bo imela kakšno vprašanje? Hvala. Nina Zidar Klemenčič." Direktor celjske bolnišnice Kovačič odvetnici odgovori naj se obrne kar nanj. Pravno mnenje, ki ga Nina Zidar Klemenčič pripravi z Subotičeve zasebne namene, je bilo napisano – a kdo je račun za to plačal? Je bila to kar bolnišnica? In, ali je prav zaradi te usluge Kovačič od Subotiča dobil podporo za polni direktorski mandat?

Le dva tedna po tem, ko je bilo pravno mnenje spisano, je bolnišnica z odvetniško družbo Zidar Klemenčič sklenila pogodbo o pravnem svetovanju – pozor retroaktivno, torej za nazaj. Vključeno je bilo tudi obdobje, v katerem je bilo pripravljeno pravno mnenje za Subotičeve zasebne potrebe. Iz prvega računa, ki ga je odvetniška družba izdala bolnišnici, je razvidno, da je bolnišnici zaračunala tudi pravno mnenje – za nekaj več kot 2.400 evrov.

Bolnišnica, ki jo vodi Kovačič, vsebine dokumentov, ki bi lahko dokazovali, da trojica ni izkoristila državne bolnišnice za zasebne interese, noče razkriti. Skoraj vso dokumentacijo, zahtevano na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja, so zakrili. "Bolnišnici Celje smo skladno s pogodbo zaračunavali samo storitve opravljene za bolnišnico," odgovarja odvetnica Zidar Klemenčič. Iz bolnišnice pa: "Dr. Kovačič z omenjenima podjetjema ni v nobeni povezavi, je pa od nastopa funkcije v 2022 v rednih stikih s predsednikom sveta zavoda, dr. Subotičem, ki je lastniško povezan z omenjenima podjetjema." Tudi Subotič ni želel dokazati, da je račun poravnal sam. Zapisal je, da ni zavezan k poročanju o svojem premoženjskem stanju: "Ne vežejo me omejitve v povezavi z angažiranjem odvetniških pisarn vezano na moja zasebna, osebna in poslovna razmerja. V življenju sem sodeloval s številnimi odvetniki in s kom, na katerih zadevah in tako dalje, je popolnoma moja zasebna stvar."

V zgolj dveh letih je tretja največja bolnišnica v državi odvetniški pisarni Zidar Klemenčič izplačala nekaj več kot 320 tisoč evrov za pravne storitve, povprečno več kot 13 tisoč evrov mesečno.

Kakšna je vloga Golobove svetovalke iz KPV? Po naših informacijah je odvetnica Zidar Klemenčič Subotiča nato začela zastopati tudi zasebno – pri nakupu luksuznega stanovanja v soseski Schellenburg in v postopkih pred Agencijo za trg vrednostnih papirjev, kjer so Subotiča obravnavali zaradi kršitve prepovedanega trgovanja z delnicami Uniorja. Ravno v tem času je Golob, skupaj s svojo partnerko Tino Gaber in zaposleno v KPV Pino Weisseisen, dopustoval v Subotičevi hiši v Karigadorju. Prav Weisseisen jim je dopust tudi organizirala. Subotič na primer Weisseisen pošlje tudi sporočilo: "Pošljem sliko vhoda na dvorišče, da vam bo lažje. Za varnostnike morda najlažje Park Umag. Pošiljam link. Lep pozdrav, Tomaž." Prav tako se je zaposlena iz KPV dogovarjala tudi za prevzem ključev počitniške hiše: "Spoštovani, računamo odhod iz Ljubljane ob cca. 13 uri, potem pa odvisno od gužve na cesti. Vam javim kakšno uro pred prihodom, če vam je to ok? Lep pozdrav." Weisseisen je dolgoletna prijateljica Tine Gaber. V kabinet predsednika vlade je bila zaposlena aprila 2023.

Golob na vrtu Subotičeve hiše v Karigadorju maja 2023 FOTO: Facebook Roberta Goloba icon-expand

Kabinet predsednika vlade ni želel razkriti, ali je Weisseisen v času dopustov koristila redni letni dopust (gre za sedem delovnih dni). Prav tako niso posredovali potrdila, da je Golob svoje dopustovanje poravnal in torej ni koristil brezplačnega bivanja pri Subotiču.

Absolutna prepoved sprejemanja daril

Kdaj po pravilih Komisije za preprečevanje korupcije velja absolutna prepoved sprejemanja daril? Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije določa, da uradne osebe ne smejo sprejemati daril, povezanih z opravljanjem funkcije. Takšnih daril ne smejo sprejemati niti njihovi družinski člani.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Dopust v zameno za položaj?

Je šlo zgolj za prijateljsko dopustovanje? Nekaj dni po drugem obisku Karigadorja je zaposlena iz Kabineta predsednika vlade Subotiču poslala tole sporočilo: "Gospod Subotič dober dan! Predsednik vlade bi vas želel videti. Imate čas jutri, četrtek 16:10? Hvala. Lep pozdrav" Dan pozneje je vlada Subotiča imenovala še v svet zavoda Psihiatrične klinike Ljubljana. Čeprav v vladi trdijo, da je bil Subotič imenovan na predlog zdravstvenega ministrstva, se je takratni minister Danijel Bešič Loredan na vprašanje, ali je on osebno izbral nadzornike, odzval: "To je bilo na predlog vlade."

"Poglejte, danes smo podpisali pokojninsko reformo. Jaz razumem, da bodo zdej napadi name, osebni šli v vse različne smeri in tisto, kar je pomembno za ljudi ... ni to, s katerim prijateljem sem jaz in s katerim ne, je pomembno kaj ta vlada dela. Bi si želel, da bi temu posvetila več časa. Hvala." Nas je, ko smo mu želeli zastaviti konkretne novinarska vprašanja odslovil Robert Golob.

Miro Cerar: 'ni prave ločnice med zasebnim in javnim' Odpravili smo se k nekdanjemu predsedniku vlade, danes dekanu Pravne fakultete Miru Cerarju. "Ko si na tako visokih funkcijah kot je premierska funkcija, pa tudi nenazadnje če si minister, ni prave ločnice med zasebnostjo in javnim delovanjem. Tudi v zasebnem življenju, ki si ga skušaš v nekem manjšem obsegu izborit, se moraš zavedat, da si opazovan, da moraš bit nek vzor ravnanja," opozarja. In dodaja, da so prav politiki tisti, ki morajo s svojim lastnim zgledom pokazati, da ločijo prav in narobe: "In če tukaj politiki ne znamo pokazati s svojim lastnim zgledom, da ločimo dobro od slabo, da ločimo pravno od nepravnega, bo cela družba uporabila ta vzorec in se bo sama obnašala podobno."