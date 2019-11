Pomanjkanje zdravnikov

Kako je torej s pomanjkanjem družinskih zdravnikov, pediatrov, ginekologov. Preverili smo številke, bili smo pri različnih zdravnikih po vsej državi ... Kaj glede tega dela država, kakšna so ozadja za podatki, širina, kompleksnost problema in kaj to pomeni za bolnike? Za Fokus o tem, tako o družinskih zdravnikih kot o pediatriji in o ginekologiji, govori tudi minister za zdravje.

Družinska zdravnica Staša Vodičkije pred časom na Facebooku objavila zapis, ki še vedno odmeva v javnosti. Da je jezna "na sistem, ki nas zdravnike sili, da delamo toliko, da nismo varni in kakovostni v svoji obravnavi. Da me sili, da se več niti ne morem sočutno nasmehniti bolnici, ki v solzah išče tolažbo pri meni. Pa ne za to, ker mi ni težko zanjo, ampak zato ker sem danes to storila tolikokrat, da več ne morem. Ne čutim več. Ne njihovega strahu, ne bolečine, ne nezadovoljstva, samo utrujenost." Kaj je povedala za Fokus, kakšno je stanje zdaj? Skrbi za 2800 bolnikov, nadobremenitev dobi plačano, a " teh 500 evrov sigurno prinese nekaj k mojemu ekonomskemu statusu, ampak ko jaz zvečer ne morem zaspati pa študiram, a sem pozabila kaj pri kakšnem pacientu, a sem ga prehitro prekinila, a mi je uspel vse povedati, kaj če mu nisem pritiska zmerila - tega si ne želim in tega mi ne more plačati noben denar."



Ministrov odgovor: "Nisem iz stroke, ampak razumem gospo in njene pomisleke in strahove. Veliko se pogovarjam z zdravniki, spremljam njihovo delo, jasno mi je, kakšne obremenitev imajo, razumem strah, ki ga je gospa omenila, ali je naredila vse prav. Delamo pa vse na tem, da bo zanimanja za družinsko medicino, ginekologijo in pediatrijo več, da bo stanje boljše."

Celovit prispevek o pomanjkanju zdravnikov po Sloveniji nocoj v 16-minutni analizi v rubriki 24UR Fokus. Kaj je povedala ginekologinja, kako izgleda njeno delo in delo njenih kolegov in kolegic, kaj se lahko zgodi z dostopnostjo do ginekologov? In kako je na področju pediatrije? Se res lahko zgodi, da bodo že tako deprivilegirani otroci na deprivilegiranih območjih imeli sčasoma še slabši dostop do pediatrov?

Številni zdravniki so proti temu, da se preobremenjenost plača, namesto tega si mnogi želijo sistemskih rešitev in varno obravnavo za svoje paciente. "To je nek beden poskus, zadnji poskus tega umirajočega sistema, da bi utišal ljudi in jim dal nekaj drobiža," pravi ginekologinjaPetra Meglič. Kakšne so številke, kontekst, vprašanja, odgovori, ozadja problema in možne rešitve ... nocoj.