Pomoč pri samomoru

Eno od številnih vprašanj je bilo in še vedno ostaja o pomislekih in dvomih, ki se pojavljajo ob vprašanju evtanazije in pomoči pri samomoru. Vprašanje svobodne volje zdravnika, vprašanje možnih zlorab ... Silvan Luley , predstavnik Dignitasa, med drugim pojasnjuje, da je leta 2011 Evropsko sodišče za človekove pravice v primeru, pri katerem je sodeloval Dignitas, odločilo, da ima vsak bolnik, ki se je sposoben odločati, pravico odločati tudi o času in načinu konca svojega življenja. " Ko zahtevamo pravico do svobodne izbire za bolnika, mora seveda biti to pravica tudi za zdravnika. Zdravnika nihče ne sme prisiliti, da pri tem pomaga proti svoji volji; vzpostaviti je treba sistem, ki bolniku nudi varnost, ki nudi varnost tudi njegovi družini in tudi zdravniku," pravi Luley.

Razprava o pomoči pri samomoru je v Sloveniji še danes do neke mere tabuizirana, zdravniške organizacije so ostro proti: "Zdravniki ne bomo dovolili, da nas kdor koli sili v dejanja, povezana z evtanazijo in aktivno pomočjo pri samomoru," so zapisali. Kot alternativo poudarjajo paliativno oskrbo, ki še zdaleč ni dostopna vsem in ni sistemsko urejena, tu so torej velike rezerve. In ravno zato, ker niso izčrpane vse možnosti, ker se medicina razvija in napreduje, nasprotniki pomoči pri samomoru dvomijo, da je to prava pot.

Mi vam želimo z vnovično objavo prispevka pokazati le, kako postopek v Švici poteka. O zakonski uveljavitvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se ne izrekamo. Želimo pa opozoriti, da je legalizacija pomoči pri samomoru kompleksna in zahtevna tema, ki terja resen premislek.

Referendumsko vprašanje se glasi: Ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja?