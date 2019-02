Poporodna depresija: prizadane vsako šesto žensko, a se o tem premalo govori

Tako o svoji poporodni depresiji govoriBrigita Langerholc. Nekdanja atletinja, danes tudi mama treh otrok, o tej svoji izkušnji govori na glas, zato da osvešča javnost in druge ženske ... da bi ljudje prepoznali poporodno depresijo, da bi ženske vedele, kaj se dogaja z njimi, in da bi lažje prišle do pomoči in iz stiske.

In te stiske so zelo hude. Tesnoba, strah, nemoč, brezizhodnost, odtujenost, sivina, trpljenje, negativne misli, celo misli o samomoru ... In poporodna depresija (oziroma obporodna depresija, saj nekatere doleti že med nosečnostjo) prizadane vsako šesto žensko. Vsako šesto! A se o tej temi skorajda ne govori. Občutki so grozljivi, še toliko bolj so strašni zaradi dejstva, da vsa družba pričakuje, da bo to najlepše in najbolj srečno obdobje v življenju ženske.

"Meni je žal za vsako sekundo, ko nisem šla po pomoč," pripoveduje ena od sogovornic, ki želi ostati anonimna in je poporodno depresijo doživela dvakrat. Prvič se je, ker je nihče ni prepoznal, vlekla cela leta. Drugič je, ker je že vedela, za kaj gre in ker je dobila pomoč, bilo mnogo lažje. Nihče te ne pripravi na to, da te lahko doleti tudi to; bojiš se, zdi se ti, da nisi več ti ... Tako pripovedujejo ženske, ki so se soočale s poporodno depresijo, za rubriko 24UR Fokus.

Ker gre za pomembno, a pogosto prezrto temo, o kateri bi vsi morali vedeti več, ker poporodna depresija ne bi smela biti več tabu, se je z ženskami z izkušnjo takšne depresije in strokovnjakinjami o njej pogovarjala novinarka 24UR Fokus Petra Čertanc Mavsar. Kakšna so dejstva o poporodni depresiji, kaj bi morali vedeti vsi, kako jo prepoznati, na koga se obrniti, kaj pravijo patronažne sestre ... in kaj bi veljalo spremeniti v sistemu, da bi bilo stisk čim manj in da bi bile čim krajše - vse o tej temi nocoj v 24UR Fokus.

Osveščanje, da lahko med nosečnostjo in predvsem po porodu pridejo tudi težave, da je kdaj zelo težko in naporno in da lahko vodi celo v depresijo ... je namreč zelo pomembno. Prav tako kot osveščanje, da obstaja pot nazaj na površje in da rešitve obstajajo.