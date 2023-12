Porod: kje, s kom? Želje, izkušnje, stroka

Ekipa rubrike 24ur Fokus je obiskala porodnišnice na Jesenicah, v Kranju in Ljubljani. Povsod pripovedujejo, da se skušajo nosečnicam čim bolj približati, da so skozi leta opustili mnoge postopke, ki so nekoč veljali za nujne, danes pa ne več.

Govorili smo z dvema mamicama, ki sta rodili doma. Nike Kobal svojega drugega otroka, Urška P. Iršič pa četrtega. Nike Kobal pripoveduje: "Moja odločitev (za porod doma) je bila zelo trezna in prišla je iz miru. Zase sem poiskala okolje, kjer bo tišina, mir, in kjer bo moja starejša hčerka lahko prisotna ob rojstvu druge hčerke." Poudarja, in to je zelo pomembno, da porod na domu ni bila in sme biti hipna odločitev s povsem napačno predstavo o romantičnem porodu v domačem okolju, pač pa preudarna in premišljena odločitev, ki nosi tveganje.

Porod doma je tabuiziran, za mnoge je to starodaven, preživet obred, ki sodi v neke druge, pretekle čase. V čase, ko so ženske umirale pri porodu, ne pa v sedanji čas, ko imamo ravno zaradi porodnišnične oskrbe nizko umrljivost porodnic in novorojenčkov. Stroka je, ko govorimo o porodu doma, enotna in jasna: odsvetujejo ga! In pri tem opozarjajo: ne glede na to, kako zdrava in nerizična je nosečnica, se lahko porod zaplete.