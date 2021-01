Petra Greiner govori iskreno, neposredno in brez olepševanja. To je zgodba o posebni deklici, o posebni mami; o družbi, sprejemanju, smrti in brezpogojni ljubezni. To je hkrati tudi zgodba za vse otroke s posebnimi potrebami – za posebne otroke, kot jim pravi. In za vse njihove družine. Zgodba, ki jo moramo slišati vsi. Vsa družba in država.

Petra Greiner za Fokus govori o vsem: o otrocih s posebnimi potrebami, o njihovih starših, o stiskah, življenju, težavah, o lepih stvareh, ljubezni, govori pa tudi o najtežjem, o smrti hčerke Sofie, ki je umrla oktobra, o žalovanju. Tako detabuizira mnoge stvari, o katerih se v naši družbi preredko govori, so pa sestavni del življenja. Upamo, da bodo njena zgodba, njen potret, njene besede, opažanja in opozorila pomagali mnogim – posameznikom in družbi. Ko Petra Greiner piše in javno govori, ima, pravi, ves čas v mislih tudi druge posebne otroke in njihove starše. Želi si, da bi jim bilo lažje. Prej ko mama, ki je rodila otroka s posebnimi potrebami, dobi pomoč, lažje bo – ne samo njej, temveč vsej družini, opozarja Petra Greiner v pogovoru z novinarko Tino Kristan. Želi si, da bi bili posebni otroci sprejeti v družbi. Da ljudi, ko bi jih srečali, ne bi bilo strah, da jim ne bi bilo ob posebnih otrocih neprijetno. "Tu je družba, ki nanje gleda z mislijo: 'Ne vem, kaj naj rečem, kako naj se obnašam, ali naj pogledam proč.' Zato se mi je zdelo pomembno, da Sofio peljem v vrtec, da jo peljem v osnovno šolo, v park ..."



Z akcijami, ki jih organizirajo, želijo otrokom s posebnimi potrebami dati veljavo, družbi pa priložnost, da jih spozna. Na podlagi tega spoznanja bodo ljudje namreč videli, da jih ni treba biti strah, da se jim ni treba počutiti nelagodno, poudarja. "Če je v desetih letih Sofii uspelo na njeno stran spraviti recimo 50 ljudi, kakšni drugi družini pa še 50, se čez leta otroci ne bodo več bali drugih sovrstnikov, ki so in bodo drugačni."